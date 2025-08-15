OZ
    10:26, 15 Август 2025

    Озарбайжон президенти Илҳом Алиев Қозоғистонга ташриф буюради

    ASTANА. Кazinform – Озарбайжон президенти Илҳом Алиев октябрь ойида Қозоғистонга давлат ташрифи билан келиши мумкин, дея хабар беради Kazinform ҚР Президенти маслаҳатчиси — матбуот котиби Руслан Желдибайга таяниб.

    Алиев
    Фото: oxu.az

    – Давлат раҳбарларининг яқинда бўлиб ўтган телефон мулоқоти чоғида бу масала кўтарилди. Ҳозирда томонлар ташрифнинг аниқ саналари ва унинг мазмунини муҳокама қилмоқдалар, — дейилади хабарда.

    Ўтган йили Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Озарбайжонга давлат ташрифи билан келган эди. Ушбу ташриф чоғида икки давлат раҳбарлари икки томонлама ҳамкорликни стратегик шериклик даражасига кўтарган ва икки давлатнинг иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлаган муҳим ҳужжатлар имзолади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ҚР Президенти Озарбайжон ва Арманистон ўртасида келишув имзоланиши - АҚШ Президентининг тинчликпарвар миссияси натижаси эканлигини таъкидлаган эди.

    Теглар:
    Илҳом Алиев Озарбайжон Қозоғистон Президенти Ташриф Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
