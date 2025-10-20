OZ
    17:42, 20 Октябрь 2025 | GMT +5

    Озарбайжон Президенти давлат ташрифи билан Қозоғистонга келди

    ASTANA. Kazinform - Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев давлат ташрифи билан Қозоғистонга келди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Фото: Акорда

    Озарбайжон раҳбарини Астана аэропортида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди.

    Фото: Ақорда
    Қазақстан
    Фото: Ақорда

    Эртага президентлар музокаралари ҳамда Қозоғистон ва Озарбайжон Олий давлатлараро кенгашининг иккинчи йиғилишини ўтказади.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Kazinformнинг мухбири икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик ва бўлажак музокаралар ҳақида хабар берди.

    Теглар:
    Илҳом Алиев Озарбайжон Ташриф Президент Ақорда Астана
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
