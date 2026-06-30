Озарбайжон мактабларида дарс пайтида телефондан фойдаланиш тақиқланди
ASTANA. Kazinform – Озарбайжон Фан ва таълим вазирлиги мамлакатдаги мактабгача таълим гуруҳлари ва умумий таълим муассасаларида мобил ва электрон қурилмалардан фойдаланишнинг янги қоидаларини тасдиқлади, деб хабар беради Kazinformнинг Бокудаги мухбири.
Тегишли қарорни Озарбайжон Фан ва таълим вазири Эмин Амруллаев имзолади.
Тасдиқланган қоидаларга кўра, мобил ва электрон қурилмалар жумласига мобил телефонлар, планшетлар, ақлли соатлар, ноутбуклар, кўчма ўйин консоллари ҳамда овозли ва видео алоқа, интернетга кириш, маълумотларни сақлаш ва узатиш, шунингдек, мультимедиа воситаларидан фойдаланиш учун мўлжалланган бошқа шунга ўхшаш қурилмалар ва бошқа шунга ўхшаш қурилмалар киради.
Ҳужжатда ўқувчилар томонидан дарслар давомида мобил ва электрон қурилмалардан фойдаланишни тақиқлаш кўзда тутилган.
Ўқувчилар томонидан таълим муассасасига олиб келинган қурилмалар дарслар тугагунга қадар мактаб маъмурияти томонидан белгиланган махсус жойларда ўчирилган ёки «жим» режимда сақланиши керак. Бунинг учун махсус қутилар, шкафлар ва бошқа махсус сақлаш жойларидан фойдаланиш мумкин.
Таълим жараёнида мобил қурилмалардан фақат ўқитувчининг рухсати билан ва фақат таълим мақсадларида - электрон ўқув материалларига кириш, ихтисослаштирилган иловалардан фойдаланиш, тақдимотлар тайёрлаш ва илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш учун рухсат этилади.
Бундан ташқари, таълим муассасаси ҳудудида ахборот алмашиш учун мобил ва электрон қурилмалардан фақат зарур ҳолларда, жумладан, фавқулодда вазиятлар, соғлиқни сақлаш муаммолари ва бошқа шошилинч вазиятларда фойдаланишга рухсат берилади.
Ҳужжатда рақамли хавфсизлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Таълим муассасалари маъмуриятига ўқувчилар, ўқитувчилар ва ота-оналар учун рақамли технологиялар, ахборот хавфсизлиги, электрон ўйинлардан хавфсиз фойдаланиш ва киберхавфсизлик бўйича мунтазам равишда таълим тадбирларини ташкил этиш вазифалари топширилган.