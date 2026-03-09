Ослода АҚШ элчихонаси яқинидаги портлаш теракт бўлиши мумкин
ASTANА. Кazinform – Ослода АҚШ элчихонаси яқинидаги портлаш теракт бўлиши мумкин. Норвегия полицияси шундай прогноз билан чиқмоқда. Тергов вариантларидан бирига кўра, бу махсус тайёрланган ҳужум бўлиши мумкин, деб ёзади Agenzianova.
— Бу ҳодисани ҳозирги сиёсий ва хавфсизлик вазияти билан боғлиқ ҳолда кўриб чиқиш ўринли, — деди қўшма тергов ва разведка бошқармаси бошлиғи Фрод Ларсен матбуот анжуманида.
Унинг сўзларига кўра, портлаш номаълум портловчи қурилманинг ишга туширилиши натижасида юзага келган бўлиши мумкин. Шу билан бирга, полиция ҳужум маълум бир элчихона биносига қаратилганлигини истисно қилмайди.
— Бу террористик ҳаракат бўлиши мумкин. Бироқ, биз бунга тўлиқ амин эмасмиз. Шунингдек, ҳодисанинг бошқа сабаблари ҳам бўлиши мумкинлигини ҳисобга олишимиз керак, — деди Ларсен NRK давлат телевидениесига берган суҳбатида.
Аввалроқ полиция бошлиғи Майкл Деллемир портлаш натижасида бир неча киши енгил жароҳат олганини айтган эди.
Ҳодиса тахминан соат 01:00 да содир бўлган. Расмийлар ҳозирча ишлатилган портловчи модда тури ёки жароҳатлар даражаси ҳақида аниқ маълумотларни ошкор қилмадилар ва тергов ҳали ҳам давом этаётганини айтишди.
Полиция, итлар гуруҳлари, дронлар ва вертолётлар ҳозирда гумондорларни қидириш учун ҳудудни текширмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари гувоҳларни ва маълумотга эга бўлган ҳар бир кишини терговга ёрдам бериш учун полицияга мурожаат қилишга чақирди.
Ослодаги АҚШ элчихонасида портлаш содир бўлган эди.