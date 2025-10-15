Орол ва Каспий денгизларининг экологик муаммоларини халқаро миқёсда ҳал этиш зарур
ASTANA. Kazinform – Орол ва Каспий денгизларининг экологик муаммоларини ҳал қилишда халқаро иштирокни кучайтириш зарур. Бу ҳақда пойтахтда бўлиб ўтаётган ІІ Astana Think Tank Forum-2025 халқаро форумида ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Ержан Ашиқбаев маълум қилди.
“Қозоғистон глобал иқлим кун тартибига катта ҳисса қўшмоқда. Самарали иқлим сиёсатига 2026 йилда Астана шаҳрида бўлиб ўтадиган минтақавий иқлим саммити ёрдам беради. У Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида стратегияларни мувофиқлаштириш ва жамоавий ечимларни ишлаб чиқиш платформасига айланади. Шу билан бирга, Астана Орол ва Каспий денгизларининг экологик муаммоларини ҳал қилиш ва уларнинг сувларини сақлаб қолишда халқаро иштирокни кучайтиришга чақиради”, - деди вазирнинг биринчи ўринбосари.
У, шунингдек, мамлакат 2060 йилгача углерод нейтраллигига эришиш ниятида эканини айтди.
“Қозоғистон бу мақсадга конструктив ёндашмоқда. Унда иқтисодиётни диверсификация қилиш, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш, мувозанатли энергетика сиёсатини олиб боришга алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, биз миллий ўсиш ва энергия хавфсизлиги учун муҳим бўлган анъанавий энергетика секторини ривожлантиришни давом эттирамиз. Бу жиддий ва реал стратегия иқтисодий барқарорликни сақлаган ҳолда углерод нейтраллигига эришиш имконини беради”, - деди у.
Қайд этиш жоизки, форум давомида Марказий Осиё экспертларини глобал тадқиқот ҳамжамиятлари билан боғлайдиган платформа ишга туширилди.
Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти томонидан ташкил этилган тадбирда 20 давлатдан 40 га яқин хорижлик эксперт, етакчи таҳлил марказлари раҳбарлари ва тадқиқотчилар иштирок этмоқда. Форум доирасида 9 та тематик сессияда жаҳон сиёсати ва халқаро муносабатларнинг асосий йўналишлари муҳокама қилинади.