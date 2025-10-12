Орол денгизи балиқлари қайси давлатларга экспорт қилинади
ASTANA. Kazinform - Қизилўрда вилоятида 11 та балиқни қайта ишлаш корхонаси фаолият кўрсатмоқда, улардан тўққизтаси Орол туманида жойлашган, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Туман ҳокимлигидан маълум қилишларича, мазкур заводлар биринчи навбатда денгиз ресурсларини қайта ишлаб, хорижга тайёр маҳсулот экспорт қилади. 2012 йилда “Арал СДО” компанияси хорижий мамлакатларга маҳсулот жўнатиш ҳуқуқини берувчи “Еврокод” белгисини олди.
“Россияга тузланган ва қуритилган майда балиқлар, Польшага судак балиғининг филеси экспорт қилинади. Бундан ташқари, балиқ маҳсулотлари Голландия, Германия, Грузия, Хитой каби қўшни ва узоқ давлатларга етказиб берилади. Корхонада бир кунда 16 тонна музлатилган балиқ, 4,8 тонна филе ва стейк, 1,6 тонна балиқ қиймаси ишлаб чиқарилади. Балиқ етиштириш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотиш бўйича ҳам барқарор жадвал белгиланган”, - дейилади хабарда.
Заводда чиқиндисиз ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Тозаланган балиқнинг ҳатто туши ва ичи (ичак-почаси) ҳам музлатиб қўйилади ва Чимкентга юборилади, у ерда корхонада балиқ суякларидан чорва озуқаси ишлаб чиқарилади.