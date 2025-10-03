OpenAI дунёдаги энг қиммат хусусий компанияга айланди
ASTANА. Кazinform - Сунъий интеллект технологиялари бўйича жаҳон етакчиларидан бири бўлган Американинг OpenAI компанияси бозор капиталлашуви бўйича мультимиллиардер Илон Маскнинг СpаcеХ компаниясини ортда қолдириб, дунёдаги энг қиммат стартапга айланди, деб ёзади DW.
ChatGPT ишлаб чиқувчиси унинг ҳозирги ва собиқ ходимлари компания акцияларини 6,6 миллиард еврога сотганидан кейин 500 миллиард долларга баҳоланган.
Харидор Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX ва T. Rowe Price каби инвесторлар консорциуми эди.
Битим 2025 йил бошида SoftBank томонидан ўтказилган экспертиза давомида қайд этилган 300 миллиард долларлик аввалги баҳодан сезиларли даражада ошиб, компанияни дунёдаги энг йирик стартапга айлантирди.
Бир неча кун олдин The Information журналидаги ҳисоботга кўра, OpenAIнинг 2025 йилнинг биринчи ярмидаги даромади тахминан 4,3 миллиард долларга етган, бу 2024 йилнинг тўлиқ даврига нисбатан 16 фоизга кўпдир.
ChatGPT матнли ботларда етакчи ҳисобланади ва автоматлаштирилган тасвир ва видео яратиш учун бошқа АI воситаларини таклиф этади. Компания фонд биржаси листингида йўқлиги сабабли, инвесторларнинг кириши чекланган.
Илон Маскнинг СраcеХ аэрокосмик компанияси дунёдаги энг қиммат хусусий компания ҳисобланган эди, унинг қиймати 350 миллиард долларни ташкил қилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ OpenAI Маскга қарши судга даъво аризаси топширган эди.