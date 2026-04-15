ОpenАI бош директорининг уйини ёқиб юбормоқчи бўлган эркакка оғир айблов қўйилмоқда
ASTANА. Кazinform – 20 ёшли техаслик фуқаро Қўшма Штатларда ОpenАI бош директори Сэм Альтманнинг уйига “Молотов коктейли» ташлагани учун одам ўлдиришга уринишда айбланмоқда. деб хабар беради Reuters.
АҚШ расмийларининг маълумотларига кўра, гумондор Сэм Альтманнинг Сан-Францискодаги уйига ёнувчан аралашма билан тўлдирилган шишани ташлаган. Ҳодиса натижасида кириш эшиги ёниб кетган, аммо ҳеч ким жароҳат олмаган.
Тергов давомида гумондордан зўравонликни қўзғатувчи материаллар ва сунъий интеллект туфайли инсониятнинг йўқ бўлиб кетиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирувчи ҳужжатлар топилган. Ҳужжатлардан бири "Яқинлашиб келаётган йўқ бўлиб кетишимиз ҳақида яна бир неча сўз" деб номланган.
Гумондор қотилликка уринишдан ташқари, бир қатор оғир жиноятларда, жумладан, қуролни ноқонуний сақлаш ва портловчи моддалар ёрдамида мулкка зарар етказишга уринишда айбланмоқда. Агар айбдор деб топилса, у узоқ муддатли қамоқ жазосига ҳукм қилиниши мумкин.
Прокурорларнинг таъкидлашича, тергов ҳали ҳам дастлабки босқичда. Бироқ, бу ҳаракат кейинчалик ички терроризм ҳаракати сифатида қайта таснифланиши мумкинлиги истисно қилинмайди.
Тергов маълумотларига кўра, гумондор ОpenАI офисини ёқиб юбориш билан ҳам таҳдид қилган. Ундан керосин, гугурт ва сунъий интеллект компаниялари раҳбарлари ва инвесторларининг исмлари рўйхати топилган.
Яқинда ОpenАI ва унинг бош директори Сэм Альтман сунъий интеллектни инсоният учун таҳдид деб ҳисоблайдиган гуруҳларнинг норозиликларига сабаб бўлди.