ОПEК: Нефтга талабнинг ўсиши секинлашди, аммо прогнозлар ўзгаришсиз қолди
ASTANА. Кazinform — Нефть экспорт қилувчи давлатлар ташкилотига кўра, сўнгги икки ой ичида нефтга талабнинг ўсиши бироз секинлашди. Бу ҳақда ташкилот бош котиби Ҳайсам ал-Ғайс Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида маълум қилди.
— Ҳа, сўнгги икки ой ичида нефтга талабнинг ўсиши кутилганидан секинлашди. Бироқ, бу сезиларли ўзгариш эмас, — деди у.
ОПEК бош котибининг сўзларига кўра, нефтга талаб 2027 йилга бориб яна тезлашади.
— Биз келгуси йилда талабнинг ўсиши кунига 1,5 миллион баррель даражасида бўлишини кутмоқдамиз, — дея қўшимча қилди Ҳайсам ал-Ғайс.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирги секинлашув ташкилотнинг узоқ муддатли прогнозларига сезиларли таъсир кўрсатмайди.
Аввалроқ Лондонда бўлиб ўтган Яқин Шарқдаги нефть ва газ масалалари бўйича конференцияда мутахассислар жаҳон нефть бозоридаги вазиятни муҳокама қилишган эди.
Учрашувда таъминот занжиридаги узилишлар ва энергия хавфсизлигидаги ўзгаришларнинг таъсири муҳокама қилинди.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон нефть бозорида нималар бўлаётгани ҳақида хабар берган эдик.