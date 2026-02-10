Олжас Бектенов Президентга мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш бўйича топшириқларнинг бажарилиши ҳақида ахборот берди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида ўтказилаётган Ҳукуматнинг кенгайтирилган йиғилишида Бош вазир Олжас Бектенов иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича олиб борилаётган ишлар ҳақида ахборот берди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Олжас Бектенов Давлат раҳбари томонидан мамлакат иқтисодиётини янада ривожлантириш бўйича қўйилган вазифалар, Қозоғистон халқига Мурожаатномасида белгиланган стратегик мақсадларга мувофиқ, Ҳукумат томонидан 2025 йилда тизимли ўзгаришларга қаратилган чоралар қабул қилинганини эслатиб ўтди.
— Солиқ, тариф ва бюджет сиёсатлари, рақамли ва қурилиш секторлари ҳамда ижтимоий соҳада қабул қилинган қарорлар иқтисодиёт ривожланишини тўхтатиб турувчи тузилмавий номутаносибликларни бартараф этишга қаратилган. Солиқ ва бюджет ислоҳоти орқали мамлакатнинг уч йиллик бюджети Миллий фонддан мақсадли трансфертларсиз шакллантирилди, 2028 йилга келиб бюджет танқислигини ЯИМнинг 0,9% гача босқичма-босқич қисқартириш кўзда тутилган. Жойлардаги бюджетларнинг республикадан боғлиқлиги 2025 йилда 50% дан 2028 йилда 34% гача камаяди, — деди Олжас Бектенов.
Таъкидланишича, 2025 йил якунлари бўйича амалга оширилган ислоҳотлар натижасида иқтисодиёт барқарор ўсишни сақлаб қолди. Қиймат ифодасида ЯИМнинг ўсиши 20,1 миллиард долларни ташкил этди.
Умуман олганда, 2025 йилда ЯИМнинг ўсиши 6,5% ни ташкил этди. Иқтисодий динамика асосий тармоқларнинг тезкор ривожланиши билан таъминланди: транспорт 17,8% га, қурилиш 14,6% га, кон саноати 17,4% га, қайта ишлаш саноати 12,2% га, савдо 26% га ва қишлоқ хўжалиги 5,9% га ўсди.