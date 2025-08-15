Олжас Бектенов кенгайтирилган таркибдаги ЕОҲК мажлисида иштирок этди
ASTANA. Kazinform – ҚР Бош вазири ўз нутқида ҳамкорликни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилаб берди, дея хабар беради Kazinform Ҳукумат матбуот хизматига таяниб.
ҚР Бош вазири Олжас Бектенов Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаровнинг Евроосиё Ҳукуматлараро Кенгаши (ЕОҲК) делегациялари раҳбарлари билан жамоавий йиғилишида ва Чўлпон-Ота шаҳрида (Қирғизистон) бўлиб ўтган ЕОҲК кенгайтирилган йиғилишида иштирок этди.
Коллектив йиғилишда ЕОИИ давлатларининг иқтисодий салоҳиятини мустаҳкамлаш, аҳоли турмуш даражасини ошириш, ўзаро савдони ривожлантириш, Иттифоқ бозоридаги тўсиқларни бартараф этиш ва ҳоказоларга эътибор қаратилди.
ЕОҲКнинг кенгайтирилган таркибдаги йиғилишида Беларусь Республикаси Бош вазири Александр Турчин, Қирғизистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси –Президент Администрацияси раҳбари Одилбек Қосималиев, Россия Федерацияси Ҳукумати раиси Михаил Мишустин, Арманистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Мгер Григорян иштирок этди. Кузатувчи давлатлардан – Эрон Республикаси Биринчи вице-президенти Муҳаммад Ризо Ареф, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Абдулла Арипов, Куба Республикаси Бош вазири Мануэль Марреро Крус (видеоконференция орқали). Шунингдек, Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати раиси Бақитжан Сағинтаев ҳам иштирок этди.
Савдо-иқтисодий, транспорт-логистика, нефть-газ ва рақамли соҳалар, шунингдек, божхона ва биржа фаолияти, тиббиёт ва фармацевтика, меҳнат бозори ва бошқа соҳалардаги ўзаро ҳамкорлик кўриб чиқилди.
Қозоғистон бош вазири ўз нутқида ҳамкорликни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилаб берди. Унда ўзаро савдони ривожлантириш ва ташқи иқтисодий алоқаларни кенгайтириш бўйича қўшма чора-тадбирларга эътибор қаратилди.
Бунда асосий эътибор етказиб берувчиларнинг давлат харидларида тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш масаласига қаратилмоқда.
Транспорт ва логистика соҳасида минтақадаги барча давлатларнинг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда муқобил йўналишларни яратиш долзарблиги кўрсатилган.
Бугунги кунда истиқболли транспорт йўналишларидан бири 10 миллион тоннагача юк ташиш қувватига эга Турғунди-Ҳирот темир йўли лойиҳасидир.
Савдо оқимларининг барқарор ўсиши ва диверсификациясини таъминлаш учун ЕОИИ ва учинчи давлатлар ва ташкилотлар ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш муҳим аҳамиятга эга. Қозоғистон турли форматдаги ҳамкорлар билан амалий ҳамкорликни чуқурлаштириш тарафдори.
Йиғилишда иштирокчиларнинг газ, нефть, нефть маҳсулотларининг умумий бозорлари, товарларнинг биржа бозорини шакллантириш бўйича маърузалари тингланди.
Биржа савдосини ривожлантириш дастури тасдиқланди, дори воситалари ва тиббиёт буюмларининг умумий бозорини ривожлантириш концепциялари тасдиқланди. Ушбу ҳужжатларни амалга ошириш ЕОИИ доирасидаги ҳамкор мамлакатлардан юқори сифатли ва хавфсиз маҳсулотларни етказиб беришга қаратилган.
Иштирокчилар иқлим бўйича кун тартибини амалга ошириш, транспорт йўлакларини рақамлаштириш, меҳнат бозорида малака талабларини яқинлаштириш ва ҳоказолар юзасидан фикр алмашдилар. Учрашув якунлари бўйича 10 та ҳужжат имзоланди.
ЕОҲКнинг навбатдаги йиғилиши жорий йил 29-30 сентябрда Минск шаҳрида (Беларусь) бўлиб ўтади.