    10:22, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Олжас Бектенов хусусий компанияларни муҳтож одамларни қўллаб-қувватлашга чақирди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов Ҳукумат йиғилишида квази-давлат секторини, шунингдек, хусусий компанияларни муҳтож одамларни инклюзив лойиҳалар билан қўллаб-қувватлашга чақирди.

    Ҳукумат йиғилиши
    Фото: Ҳукумат

    Йиғилишда “Самруқ-Қазна” жамғармаси директорлар кенгаши раиси Нурлан Жақипов акциядорлик жамиятининг ижтимоий йўналтирилган лойиҳалари ҳақида ахборот берди. Ҳукумат раҳбари “Самруқ”нинг ушбу ташаббусларига бошқа компаниялар ҳам жавоб бериши кераклигини айтди.

    — Жамғарма жуда кўп ишларни амалга оширмоқда. Мен бошқа квази-давлат, шунингдек, хусусий компанияларни бу йўналишда фаол ишлашга, муҳтож одамларни, ногиронларни қўллаб-қувватлашга, уларга ёрдам беришга ва тегишли шароитлар яратишга чақираман. Чақираман, — деди у.

    Хайрия Ҳукумат йиғилиши Ҳукумат Олжас Бектенов
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!