Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг навбатдаги сессияси Астанада бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform — Президент Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг навбатдаги сессияси 28-29 май кунлари Астанада бўлиб ўтишини эълон қилди, деб хабар беради Ақорда.
Қасим-Жомарт Тоқаев нутқини якунлар экан, давлатлар олдида турган мураккаб вазифаларга эътибор қаратди, бу эса жиддий қарорлар ва мувофиқлаштирилган ҳаракатларни талаб қилади.
Президент келгуси йили ЕОИИ органларига раислик Қозоғистон Республикаси томонидан амалга оширилишини эслатди. Давлат раҳбари янги муваффақиятларга эришиш ва аъзо давлатларнинг манфаатларини ошириш учун самарали ишлаш ниятини билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенкога ташкилот раиси сифатидаги вазифаларини муваффақиятли бажаргани учун миннатдорчилик билдирди.
Сессия якунида бир қатор ҳужжатлар қабул қилинди.
Саммитда Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин, Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенко, Арманистон Бош вазири Никол Пашинян, Қирғиз Республикаси Президенти Садир Жапаров, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев, шунингдек, Индонезия, Эрон ва Куба вакиллари иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кичик таркибдаги йиғилишида иштирок этди.