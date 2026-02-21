OZ
    08:35, 21 Февраль 2026 | GMT +5

    Олимпиада–2026: Елизавета Голубева конькида югуришда 7-ўринни эгаллади

    MILAN. Kazinform — Италиянинг Ливиньо тоғ-чанғи курортида XXV қишки Олимпия ўйинларининг конькида югуриш мусобақалари давом этмоқда.

    Елизавета Голубева
    Фото: Сәли Сабыров

    Аёллар ўртасида 1500 метр масофага югуриш баҳсида Қозоғистон терма жамоаси сафида Надежда Морозова, Елизавета Голубева ва Арина Ильященко стартга чиқди.

    Якунларига кўра, Елизавета Голубева 1 дақиқа 54.868 сония натижа билан 7-ўринни эгаллади. Надежда Морозова 12-ўринни, Ильященко эса 24-ўринни эгаллади.

    Нидерландиялик спортчи Антуанетта де Йонг 1 дақиқа 54.09 сония натижа билан чемпион бўлди. Норвегиялик Райне Виклунд кумуш (1 дақиқа 54.15 сония), канадалик Валери Мальте эса бронза (1 дақиқа 55.40 сония) медалини қўлга киритди.

    Италия Олимпиада 2026 Спорт
    Ляззат Сейданова
