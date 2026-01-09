Олимлар Леонардо да Винчи асарида ДНК изларини топдилар
ASTANА. Кazinform – Олимлар Леонардо да Винчи асарида ДНК изларини топдилар. Дастлабки тадқиқотлар шуни кўрсатдики, намуна ва да Винчи оиласига мансуб бўлган санъат асаридаги генетик материал ўртасида генетик боғлиқлик мавжуд. Бироқ, натижалар ҳали ҳам қўшимча тадқиқотларни талаб қилади, деб ёзган DW.
Тадқиқот гуруҳига Ж. Крейг Вентер институти вакили, америкалик олим Хариндер Сингх раҳбарлик қилди. Унинг жамоаси "Муқаддас бола" деб номланган шахсий коллекциядан чақалоқ боши тасвирланган расмни ўрганди. Олимлар расмнинг олд ва орқа қисмидан микроскопик намуналар олишди. Бактериялар, замбуруғлар, ўсимликлар ва ҳайвонларнинг ДНКси билан бир қаторда, одамларга тегишли генетик материал ҳам топилди.
Бироқ, бу тадқиқотга тўсқинлик қиладиган битта муаммо бор. Расмнинг аниқ муаллифи номаълум ва санъат тарихчилари фақат асар Леонардо да Винчи томонидан яратилган деб тахмин қилишмоқда. ДНК парчалари ҳам жиддий шикастланган ва турли одамларга тегишли бўлиши мумкин, чунки асрлар давомида кўп одамлар асарга қўл теккизган.
Тадқиқот гуруҳи таркибига генетиклар, антропологлар, археологлар ва санъатшунослар каби 30 дан ортиқ олимлар киради. Улар шунингдек, да Винчининг авлодлари, яъни отаси тарафидан унинг тирик 15 авлодининг ДНКсини ўрганишни режалаштиришмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йили Қозоғистонда илк бор Леонардо да Винчининг La Bella Principessa асари намойиш этилди.