Гор ўзининг қаерда туғилганини ошкор этмаган. Амалдорга бағишланган The Washington Post’даги мақолада у мальталик иммигрант экани ҳақида сўз боради. The New York Post ҳам июн ойидаги мақоласида Доналд Трамп маъмурияти ходими мальталик экани тўғрисида ёзган. Унда, шунингдек, Гор махфий маълумотлардан фойдаланиш учун рухсат олишда ўзининг биографиясига оид ҳужжатларни топширмагани қайд этилган.

Амалдор газетага қаерда туғилганини айтишдан бош тортиб, «фақат Россияда эмаслигини» билдирган. Горнинг танишлари The Dispatch’га берган маълумотларга кўра, у СССР ҳудудида дунёга келган. Аммо шу вақтгача буни исботловчи бошқа далиллар йўқ эди.

Times of Malta ва OCCRP’нинг аниқлашича, Оқ уйнинг кадрлар бўйича директори Серхио Гороховский 1986 йил 30 ноябрда Тошкентда туғилган. Бунга оид маълумотлар Горнинг Мальтадаги кўчмас мулкига оид ҳужжатларда келтирилган — журналистлар ушбу ҳужжатларни қўлга киритган. Амалдорнинг адвокати Роберт Гарсон ҳам ўз мижози Тошкентда туғилганини тасдиқлаган.

Суриштирув маълумотларига кўра, Гор болалигида камида 5 йил Мальтада яшаган. Хусусан, 1996 йилдан 1999 йилга қадар у Витториоза шаҳридаги ўғил болалар учун мўлжалланган католиклар мактабида ўқиган. Кейинроқ (айнан қачон эканига аниқлик киритилмаган) Горнинг оиласи АҚШга кўчиб келган ва у мамлакат фуқаролигини олган.

Журналистларнинг аниқлашича, Гор Трамп маъмуриятида иш бошлагунга қадар икки марта Россияга ташриф буюрган. 2017 йилда у Вашингтондан Москвага учган, Россия пойтахтида бир кун ўтказган, эртаси куни эса Римга учиб кетган. 2018 йилда, республикачи сенатор Ренд Пол билан ишлаган Гор Америка либертариан таҳлилий маркази — Катон инситути молиялаштирган тадбир доирасида Москвага борган. Мазкур ташриф «Россия ва АҚШ билан боғлиқ масалаларни ўрганиш, муҳокама қилиш ва таҳлил қилиш бўйича фактларни аниқлаш сафари» деб аталган.

Горнинг адвокати унинг Москвага ташрифини амалдор — «ашаддий саёҳатчи» экани билан тушунтирган. Горнинг 2017 йил Россия пойтахтига ташрифини эса у «транзит рейс» деб атаган.

Axios нашри Серхио Горни Трампнинг Оқ уйдаги энг кучли таъсир доирага эга маслаҳатчиларидан бири дея таърифлаган. Гор Трампнинг ўғли билан биргаликда Winning Team Publishing нашриётига асос солган. 2020 йилда Гор Трампнинг сайловолди кампаниясида маблағларнинг йиғилишига масъул бўлган, 2024 йилда эса сиёсий ҳаракатлар қўмитасини тузган — у АҚШнинг амалдаги президенти кампанияси учун қарийб 72 миллион доллар сарфлаган. Оқ уйда лавозимга эга бўлгач, Гор Трамп маъмурияти ходимларини содиқлик текширувидан ўтказган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Трамп партия тузмоқчи бўлган Илон Маскка жавоб бергани ҳақида ёзган эдик.