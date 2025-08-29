Одил Қозоғистонни яратиш жараёнини энди ҳеч ким тўхтата олмайди – Қасим-Жомарт Тоқаев
ASTANA. Kazinform – Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 30 йиллигига бағишланган анжуманда ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев маълум қилди, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
“Мамлакатимиз сиёсий тизимида “Кучли Президент – нуфузли Парламент – ҳисобдор Ҳукумат” тамойили қарор топди. Бу бизга ўзаро манфаатли муносабатлар ва кучлар мувозанатини сақлаш имконини берди. Президентнинг етти йилга атиги бир марта сайланиши мамлакат тарихидаги ўта муҳим сиёсий-ҳуқуқий бурилиш, дейишга тўлиқ асослар бор. Чунки бундай ҳолат Қозоғистонда ҳеч қачон бўлмаган.
Шундай қилиб, мамлакатимизда ҳокимиятнинг ўзига хос модели вужудга келди, яъни давлат бошқаруви тизими янги тамойиллар асосида ишлай бошлади, бунинг натижасида давлатдаги сиёсий жараёнлар анча тушунарли, башорат қилинадиган ва шаффоф бўлди. Хусусан, Президентнинг яқин қариндошларига давлат тизимида юқори лавозимларда ишлаш тақиқланди. Ҳокимиятдаги оилавий алоқалар олди олинди. Бу ҳам жуда зарур қадам эди.
Халқнинг бу қарори ғоят муҳим сиёсий-ҳуқуқий янгилик, дунёда ўхшаши бўлмаган конституциявий янгиликдир”, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари, шунингдек, 2019 йилдан бошлаб бир қанча сиёсий ислоҳотларни босқичма-босқич амалга ошириб, сиёсий тизим изчил модернизация қилинганини таъкидлади.
2022 йилда ўтказилган референдум халқни мисли кўрилмаган даражада бирлаштириб, давлат олдида турган стратегик вазифалар атрофида бирлашди.
Фуқароларнинг янги сиёсий йўналишни бир овоздан қўллаб-қувватлагани олдинга интилишдан бошқа илож йўқлигини яққол кўрсатди.
Тарихий жиҳатдан жуда қисқа вақт ичида жамиятда сиёсий етуклик ва фуқаролик масъулиятини кучайтирган туб ўзгаришлар рўй берди.
“Адолатли Қозоғистонни яратиш жараёнини ҳеч ким тўхтата олмайди. Аввало, юртимиз ёшлари ўтмишга қайтишимизга йўл қўймайди. Билимли ёш авлод келажакка интилади. Улар Қозоғистонни янги давр талабларига жавоб берадиган цивилизациялашган давлат сифатида кўрмоқчи”, – деди ҚР Президенти.