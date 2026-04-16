Nissan 2027 йилга келиб ўз моделларининг 90 фоизига сунъий интеллект асосидаги автопилотни жорий этади
ASTANA. Kazinform – Япониянинг Nissan Motor Co. автомобиль ишлаб чиқарувчиси келажакдаги автомобилларининг аксарият қисмини сунъий интеллектга асосланган автоном ҳайдаш тизими билан жиҳозлашни режалаштирган. Компания савдо ҳажмини ошириш ва моделлар қаторини янгилаш ниятида, деб хабар беради Kyodo ахборот агентлиги.
Компания маълумотларига кўра, сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда автоном ҳайдаш технологияси келажакдаги моделларнинг тахминан 90 фоизида жорий этилади. Янги тизим дастлаб 2027 молиявий йил охирига қадар янги Nissan Elgrand минивэнига ўрнатилади. Ушбу автомобилнинг сотуви 2026 йил ёзида бошланиши кутилмоқда.
Автомобиль ишлаб чиқарувчиси ўзининг глобал стратегиясини қайта кўриб чиқмоқда ва 2030 молиявий йилга келиб Японияда савдони 550 мингтагача, АҚШ ва Хитойда эса 1 миллион донагача оширишни мақсад қилган.
Таққослаш учун, 2024 йилда компания Японияда 461 мингта, Шимолий Америкада 1,3 миллионта ва Хитойда 697 мингта автомобиль сотган. Ва бу йилги прогнозга кўра, Японияда бу кўрсаткич 420 мингтагача, Хитойда эса 653 мингтагача камайиши мумкин.
Молиявий натижаларнинг сустлиги шароитида Nissan моделлар сонини 56 тадан 45 тагача камайтиради. Компания оммабоп ва самарали маҳсулотларга устувор аҳамият беради ва ҳар бир модель учун двигатель вариантларини кенгайтиради.
Компания бош директори Иван Эспиносанинг сўзларига кўра, янги стратегия инвестицияларни оптималлаштириш, ривожланиш вақтини тезлаштириш ва бозор талабига мослашувчан жавоб бериш имконини беради.
Қайта қуриш доирасида Nissan еттита заводни, жумладан, Канагава префектурасидаги Оппама заводини ёпишни ва тахминан 20 минг иш ўринларини қисқартиришни режалаштирмоқда.
Шунингдек, компания Nissan X-Trail йўл танламайдиган автомобилнинг гибрид версиясини ва Nissan Juke кроссоверининг электр модификациясини тақдим этди.