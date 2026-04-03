OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:10, 03 Апрель 2026 | GMT +5

    Нишонга отиш: Қозоғистон терма жамоаси Испаниядаги Жаҳон кубоги босқичида иштирок этади

    ASTANА. Кazinform – Нишонга отиш бўйича Жаҳон кубоги босқичи 5 апрель куни Гранадада (Испания) бошланади.

    нишонга отиш
    Фото: ҚР МОҚ

    Халқаро нишонга отиш спорти федерацияси (ISSF) бўлажак мусобақада иштирок этадиганлар рўйхатини эълон қилди.

    Қозоғистон терма жамоаси таркибида 15 нафар спортчи бор:

    •  Сауле Алимбек
    •  Елизавета Безрукова
    •  Никита Чирюкин
    •  Кирилл Федькин
    •  Эльдар Иманқулов
    •  Артемий Кабаков
    •  Арина Малиновская
    •  Константин Малиновский
    •  Ислом Сатпаев
    •  Валерия Поспелова
    •  Валерий Раҳимжан
    •  Никита Шахторин
    •  Софья Шульженко
    •  Ирина Старова
    •  Руслан Юнусметов

    Жаҳон чемпионати 13 апрелга қадар давом этади.

    Эслатиб ўтамиз, Ислом Сатпаев Осиё чемпионатида нишонга отиш бўйича олтин медални қўлга киритди.

    Теглар:
    Жаҳон кубоги Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!