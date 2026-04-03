12:10, 03 Апрель 2026 | GMT +5
Нишонга отиш: Қозоғистон терма жамоаси Испаниядаги Жаҳон кубоги босқичида иштирок этади
ASTANА. Кazinform – Нишонга отиш бўйича Жаҳон кубоги босқичи 5 апрель куни Гранадада (Испания) бошланади.
Халқаро нишонга отиш спорти федерацияси (ISSF) бўлажак мусобақада иштирок этадиганлар рўйхатини эълон қилди.
Қозоғистон терма жамоаси таркибида 15 нафар спортчи бор:
- Сауле Алимбек
- Елизавета Безрукова
- Никита Чирюкин
- Кирилл Федькин
- Эльдар Иманқулов
- Артемий Кабаков
- Арина Малиновская
- Константин Малиновский
- Ислом Сатпаев
- Валерия Поспелова
- Валерий Раҳимжан
- Никита Шахторин
- Софья Шульженко
- Ирина Старова
- Руслан Юнусметов
Жаҳон чемпионати 13 апрелга қадар давом этади.
Эслатиб ўтамиз, Ислом Сатпаев Осиё чемпионатида нишонга отиш бўйича олтин медални қўлга киритди.