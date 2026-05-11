Нима учун қон босимини ўлчаш муҳим
ASTANA. Kazinform — Артериал қон босими — бу қоннинг қон томирлари деворларига таъсир қиладиган кучидир, деб хабар беради ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Шифокорларнинг фикрига кўра, юқори қон босими (гипертония) инсульт ёки юрак касаллиги каби жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин, бироқ кўпинча сезилмайди. Уни аниқлашнинг ягона йўли уни мунтазам равишда ўлчашдир.
«Паст қон босими (гипотензия) бош айланиши, ҳолсизлик ёки ҳушдан кетиш каби аломатлар билан намоён бўлиши мумкин. Нормал кўрсаткичлар: тахминан 120/80 мм сим.уст.— оптимал 130/85 мм сим.уст.гача — кўпчилик катталар учун нормал чегара, 140/90 мм сим.уст.дан юқори — юқори қон босими”, — дейилади хабарда.
Қон босимини дорихоналарда, клиникаларда, уйда тонометр ёрдамида текшириш мумкин. Уни мунтазам равишда кузатиб бориш касалликларнинг олдини олишга ва асоратларни эрта аниқлашга ёрдам беради.