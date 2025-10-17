OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:30, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нигерияда қишлоқларга уюштирилган қуролли ҳужумда 13 киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Нигерия марказидаги Плато штатидаги иккита қишлоққа уюштирилган қуролли ҳужумлар оқибатида камида 13 киши ҳалок бўлди, дея хабар беради Синьхуа.

    Нигериядағы қарулы шабуылда 34 сарбаз қаза тапты
    Фото: Анадолы

    Баркин-Лади тумани раҳбари Стивен Гьян Пваджокнинг сўзларига кўра, Рачас ва Равуру қишлоқларига ҳужумлар 14 октябрь куни кечқурун содир этилган.

    Эртаси куни қурбонлар учун оммавий дафн маросими бўлиб ўтди.

    Унинг айтишича, бу ҳужумлар «ҳеч қандай асоссиз ва жуда қайғули» бўлган.

    Отишмадан қочишга уринган бир неча киши яраланган ва уларнинг гувоҳилиги бўйича ҳужум уюштирганлар қуролланган чорвадорлар бўлиши мумкинлиги тахмин қилиняпти.

    Аввалроқ Нигерияда жангарилар масжидга ҳужум қилиб, 27 кишини отиб ўлдиргани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Нигерия Ҳодиса Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!