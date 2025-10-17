16:30, 17 Октябрь 2025 | GMT +5
Нигерияда қишлоқларга уюштирилган қуролли ҳужумда 13 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Нигерия марказидаги Плато штатидаги иккита қишлоққа уюштирилган қуролли ҳужумлар оқибатида камида 13 киши ҳалок бўлди, дея хабар беради Синьхуа.
Баркин-Лади тумани раҳбари Стивен Гьян Пваджокнинг сўзларига кўра, Рачас ва Равуру қишлоқларига ҳужумлар 14 октябрь куни кечқурун содир этилган.
Эртаси куни қурбонлар учун оммавий дафн маросими бўлиб ўтди.
Унинг айтишича, бу ҳужумлар «ҳеч қандай асоссиз ва жуда қайғули» бўлган.
Отишмадан қочишга уринган бир неча киши яраланган ва уларнинг гувоҳилиги бўйича ҳужум уюштирганлар қуролланган чорвадорлар бўлиши мумкинлиги тахмин қилиняпти.
Аввалроқ Нигерияда жангарилар масжидга ҳужум қилиб, 27 кишини отиб ўлдиргани ҳақида хабар берган эдик.