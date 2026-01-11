Нидерландияда ChatGPT ёрдамида тузилган никоҳ ҳақиқий эмас деб топилди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил 19 апрелда турмуш қураётган жуфтлик дўстларини таклиф қилиб, улардан маросимни ўтказишни сўради. Дўсти, иккиланмасдан, ChatGPT ёрдамида матн яратди, деб хабар беради DW.
Масалан, маросимда қуйидаги савол ҳам берилди: “Сиз бир-бирингизни қўллаб-қувватлашга, ҳазиллашишга ва қийин пайтларда бирга бўлишга ваъда берасизми?”. Бироқ, сунъий интеллект энг муҳим нарсани унутди - эр-хотин бир-бирларини қонуний равишда турмуш ўртоғи сифатида тан олишларини ва барча қонуний мажбуриятларни бажаришларини кўрсатишлари керак эди. Ва бу шартларсиз Нидерландияда никоҳ ҳақиқий эмас деб ҳисобланади.
Натижада, оддий маросим эр-хотинга қимматга тушди: прокуратура судга никоҳни бекор қилиш тўғрисида ариза берди.
Жуфтлик прокуратуранинг аризасига апелляция беришга ҳаракат қилди, чунки расмий рўйхатга олувчи маросимда иштирок этган ва ҳатто ChatGPT матнини ҳам эшитган, бироқ эътироз билдирган ва аралашмаган. Бироқ, суд қатъий бўлди: энди қонуний турмуш қуриш учун эр-хотин қайта турмуш қуришлари керак бўлади.