Netflix Paramount`нинг янги таклифидан сўнг Warner Bros.билан тузилган битимдан воз кечди
ASTANA. Kazinform - Warner Bros. Discovery директорлар кенгаши Netflix`га Paramount`нинг компанияни ҳар бир акцияси учун 31 доллардан сотиб олиш таклифи "устун таклиф" эканлигини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform`нинг Вашингтондаги мухбири CBS Newsга таяниб.
Декабрь ойида Netflix Warner Bros. Discovery компаниясининг бир қисмини ҳар бир акция учун 27,75 долларга ёки 82,7 миллиард долларга сотиб олишга рози бўлди. Бироқ, Paramount Skydance бутун компания учун ҳар бир акция учун 30 доллардан тўлиқ нақд пул таклиф қилди ва сешанба куни Warner Bros. Discovery учун таклифини ҳар бир акция учун 31 долларга кўтарди.
"Paramount Skydance компаниясининг сўнгги таклифига мос келадиган нархда бу келишув энди молиявий жиҳатдан жозибадор эмас, шунинг учун биз Paramount Skydance компаниясининг таклифи билан рақобатлашишдан бош тортмоқдамиз", - дейилади Netflix баёнотида.
Warner Bros. Discovery стриминг ва киностудияларга, шунингдек, CNN, Food Network, HBO, HGTV, TBS, TNT ва Turner Classic Movies каби кабель каналларига эгалик қилади.
Paramount Skydance ва Warner Bros. Discovery компанияларининг бирлашиши федерал монополияга қарши органларнинг розилигини талаб қилади. Paramount Skydance раҳбарларининг таъкидлашича, бу бирлашиш истеъмолчиларга фойда келтиради ва пандемиядан тикланиш учун курашаётган кўнгилочар саноатга ёрдам беради.