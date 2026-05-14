NASAнинг Марсдаги Perseverance аппарати янги селфи суратга олди
ASTANА. Кazinform – Бу ҳафта NASAнинг Perseverance марсоходи Қизил сайёра фонида янги селфи суратини юборди, деб хабар беради ABC News.
Сешанба куни NASA ўзининг Марсдаги автоном Perseverance аппарати томонидан олинган янги суратни эълон қилди. Илмий гуруҳнинг пресс-релизига кўра, сурат тадқиқотчилар "Шарм кўли" деб атайдиган ҳудудда олинган.
NASA маълумотларига кўра, сурат 61 та алоҳида фотосуратдан иборат.
– Селфида Perseverance марсоходи мачтасини олд пландаги тошлоқ чиқишга қаратаётгани кўрсатилган. У илгари думалоқ абразия изини қолдирган эди. Орқа фонда Езеро кратерининг ғарбий чеккаси кўринади. Абразия пайтида аппарат тош юзасининг бир қисмини текислади. Бу илмий гуруҳга унинг ички таркибини ўрганиш имконини беради, — деб ёзди космик агентлик.
Селфи 11 март, душанба куни марсоход кратернинг ғарбий чеккасидан ташқаридаги энг узоқ нуқтасига етганида олинган.
Яқинда Марсда 1800-кунини нишонлаган марсоход NASA маълумотларига кўра, ҳозиргача олтита селфи олган. Perseverance Қизил сайёрага 2021 йил 18 февралда қўнди.
Агентликнинг таъкидлашича, Perseverance робот қўлининг учига ўрнатилган WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) камераси ёрдамида селфи олган. Камера композит тасвирни яратиш учун тахминан бир соат ичида 62 та аниқ ҳаракатни амалга оширди.
– Perseverance марсоходи Қизил сайёрага "Шимолий кампания" номи билан танилган бешинчи илмий экспедициясини амалга оширмоқда. Агентликнинг бу ҳафта маълум қилишича, Шарм кўли ҳудуди марсоход ташриф буюрган энг илмий жиҳатдан қизиқарли ҳудудлардан биридир.
