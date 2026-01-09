NASA Crew-11 экипажини Ерга муддатидан олдин қайтариш тўғрисида қарор қабул қилди
ASTANA. Kazinform — АҚШ миллий аэронавтика ва космик маъмурияти (NASA) Crew-11 экипажи космонавтлардан бирининг соғлиғи туфайли Халқаро космик станциядан муддатидан олдин қайтишини маълум қилди, деб хабар беради ТАСС.
Nasa администратори Жаред Исаакманнинг айтишича, ХКС экипажи ўзининг Crew-11 ҳамкасбига тўғридан-тўғри орбитада ташхис қўйиш ёки тиббий ёрдам кўрсатиш имкониятига эга эмас.
«Аввал айтиб ўтганимиздек, бу жиддий тиббий ҳолат бўлди. Шунинг учун Crew-11 экипажи Ерга муддатидан олдин қайтиш йўлини танлаган. Мен космонавтларимиз манфаатларини кўзлаб, уларни режалаштирилганидан олдинроқ Ерга қайтаришимиз керак, деган қарорга келдим», — деди Исаакман, экипаж яқин кунларда қайтиб келишини таъкидлаб, гарчи аниқ сана ҳали эълон қилинмаган бўлса ҳам.
NASA тиббий ишлар бўйича директори Жеймс Полк эрта қайтиш фавқулодда эвакуация эмаслигини таъкидлади.
«Космонавтнинг аҳволи барқарор, шунинг учун биз фавқулодда тушиш ёки қийин вазият ҳақида гапирмаяпмиз», — деди у.
Полкнинг айтишича, агентлик ҳали космонавтнинг шахсини ёки унинг соғлиғи ҳақида бирон бир маълумотни эълон қилмаяпти.
Crew-11 экипажи таркибига америкалик космонавтлар Зена Кардман ва Майк Финк, япониялик космонавт Юи Кимия ва россиялик космонавт Олег Платонов киради.
Финк ва Кардман пайшанба куни станция ташқарисида ускуналарни ўрнатиш учун 6,5 соатлик космосга чиқишлари режалаштирилган эди. Космонавтлар ХКСга август ойида етиб келган ва май ойида Ерга қайтишлари керак эди.