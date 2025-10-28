MXQ Almatida 5 nafar chet ellik tomonidan rejalashtirilgan teraktning oldini oldi
ASTANA. Kazinform - Milliy xavfsizlik qoʻmitasi 2025-yil sentabr oyida Almatida 5 nafar chet ellik tomonidan rejalashtirilgan teraktning oldini oldi, deb xabar beradi qoʻmita matbuot xizmati.
Matbuot xizmati maʼlumotlariga koʻra, ularning barchasi hibsga olingan va tergov olib borilmoqda.
Bundan tashqari, joriy yilning sentabr va oktyabr oylarida terrorizmni targʻib qilishda gumon qilinib, 8 nafar qozogʻistonlik jinoiy ishlar doirasida hibsga olingan.
Jinoyat-protsessual kodeksining 201-moddasi 1-qismiga muvofiq, tergov jarayoni haqidagi maʼlumotlar eʼlon qilinmaydi.
Shu davrda MXQ materiallariga koʻra, 6 kishi terroristik va ekstremistik jinoyatlar sodir etgani uchun turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan.
- Yil boshidan beri jami 89 kishi bunday jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan, ulardan 6 nafari chet elliklar, - dedi MXQ matbuot xizmati.