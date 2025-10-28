OZ
    16:35, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    MXQ Almatida 5 nafar chet ellik tomonidan rejalashtirilgan teraktning oldini oldi

    ASTANA. Kazinform - Milliy xavfsizlik qoʻmitasi 2025-yil sentabr oyida Almatida 5 nafar chet ellik tomonidan rejalashtirilgan teraktning oldini oldi, deb xabar beradi qoʻmita matbuot xizmati.

    MXQ Almatida 5 nafar chet ellik tomonidan rejalashtirilgan terroristik hujumning oldini oldi
    Foto: MXQ

    Matbuot xizmati maʼlumotlariga koʻra, ularning barchasi hibsga olingan va tergov olib borilmoqda.

    Bundan tashqari, joriy yilning sentabr va oktyabr oylarida terrorizmni targʻib qilishda gumon qilinib, 8 nafar qozogʻistonlik jinoiy ishlar doirasida hibsga olingan.

    Jinoyat-protsessual kodeksining 201-moddasi 1-qismiga muvofiq, tergov jarayoni haqidagi maʼlumotlar eʼlon qilinmaydi.

    Shu davrda MXQ materiallariga koʻra, 6 kishi terroristik va ekstremistik jinoyatlar sodir etgani uchun turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan.

    - Yil boshidan beri jami 89 kishi bunday jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan, ulardan 6 nafari chet elliklar, - dedi MXQ matbuot xizmati.

    Миллий хавфсизлик қўмитаси Терроризм ва экстремизмга қарши кураш Қонун ва ҳуқуқ Жиноят
    Сўнгги хабарлар
