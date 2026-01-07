Мутахассислар 2026 йилда энг кўп талаб қилинадиган касбларни аниқладилар
ASTANA. Kazinform — Мутахассислар 2026 йилда меҳнат бозорида энг кўп талаб қилинадиган касбларни аниқладилар. Энг долзарб соҳалар орасида IT ва ишчи касблари етакчилик қилмоқда, деб ёзган 24 kg.
Бу йил меҳнат бозорида рақамли мутахассислар ва амалий мутахассисларга талаб юқори бўлиб қолиши таъкидланди. Иш берувчилар тобора кўпроқ профессионал кўникмаларни мослашувчанлик ва замонавий технологиялар билан ишлаш қобилияти билан бирлаштира оладиган ходимларни қидиряптилар.
hh.ru маълумотларига кўра, 2026 йилда энг талаб юқори бўлган касблар дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари, киберхавфсизлик ва маълумотлар бўйича мутахассислар, шунингдек, ишчилар ва оммавий бозор мутахассислари бўлади.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, барча соҳалар учун асосий тенденция рақамли кўникмаларни (шу жумладан, сунъий интеллект, дастурий таъминот, ускуналар ва маълумотлар билан ишлаш) танқидий фикрлаш ва мослашувчанлик каби кўникмалар билан бирлаштира оладиган мутахассисларга эҳтиёж юқоридир.
IT соҳасида дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари етакчилик қилиб келяпти. Тижорат асосида мураккаб тизимларни ишлаб чиқиш тажрибасига эга fullstack ва Java дастурчиларига талаб айниқса юқори. Киберхавфсизлик соҳасидаги мутахассисларга талаб ҳам сезиларли даражада ошди. Бу кибертаҳдидларнинг кўпайиши ва бизнеснинг оммавий рақамлаштирилиши билан боғлиқ. Бундан ташқари, маълумотларга асосланган қарорлар қабул қилишга ёрдам берадиган маълумотлар олимлари, шунингдек, сунъий интеллект ва машинани ўрганиш муҳандислари долзарблигича қоляпти.
Шу билан бирга, малака ва махсус рухсатномаларни талаб қиладиган ишчи касбларга талаб юқорилигича қолган. Биринчи ўринда чилангар, машинист, пайвандчи, йиғувчи, автомобиль механиклари бор. Ушбу касблар учун юз минглаб бўш иш ўринлари эълон қилинди.
Бундан ташқари, курьер, ҳайдовчи, сотувчи, турли ишчилар ва буюртма йиғувчилар каби оммавий касблар Россия меҳнат бозорида кадрларга бўлган умумий талабнинг қарийб ярмини ташкил қилади ва мутахассисларнинг фикрига кўра, 2026 йилда энг талаб юқори бўлган касблар қаторида қолади.