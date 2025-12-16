16:35, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Мустақиллик кунида Астана шаҳрида 18 чақалоқ дунёга келди
ASTANА. Каzinform – Астана аҳолиси учун Мустақиллик куни нафақат расмий маросимлар билан, балки шаҳар туғруқхоналарида янги туғилган чақалоқлар билан ҳам эсда қолди, деб хабар беради пойтахт ҳокимлиги расмий сайти.
Қозоғистон Республикаси Мустақиллик кунида пойтахтнинг 3 та туғруқхонасида 18 чақалоқ дунёга келди. Улардан 7 нафари ўғил ва 11 нафари қиз.
Чақалоқлар шаҳарнинг 2-сонли кўп тармоқли шифохонасида, 3-сонли шаҳар кўп тармоқли шифохонасида, шунингдек, Шаҳар перинатал марказида туғилди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда чақалоқлар ўлими ўтган йилга нисбатан 20,2 фоизга камайди.