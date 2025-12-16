OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    16:35, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мустақиллик кунида Астана шаҳрида 18 чақалоқ дунёга келди

    ASTANА. Каzinform – Астана аҳолиси учун Мустақиллик куни нафақат расмий маросимлар билан, балки шаҳар туғруқхоналарида янги туғилган чақалоқлар билан ҳам эсда қолди, деб хабар беради пойтахт ҳокимлиги расмий сайти.

    чақалоқ
    Фото: Астана ҳокимлиги

    Қозоғистон Республикаси Мустақиллик кунида пойтахтнинг 3 та туғруқхонасида 18 чақалоқ дунёга келди. Улардан 7 нафари ўғил ва 11 нафари қиз.

    Чақалоқлар шаҳарнинг 2-сонли кўп тармоқли шифохонасида, 3-сонли шаҳар кўп тармоқли шифохонасида, шунингдек, Шаҳар перинатал марказида туғилди.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда чақалоқлар ўлими ўтган йилга нисбатан 20,2 фоизга камайди.

