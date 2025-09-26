Мурат Нуртилеу КХШТга аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирлари билан учрашди
NEW YORK. Кazinform — Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари — Ташқи ишлар вазири Мурат Нуртилеу Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотига аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирларининг ишчи учрашувида иштирок этди.
Тадбир иштирокчилари БМТ Бош Ассамблеясининг юбилей сессияси кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан фикр алмашди, шунингдек, Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотининг БМТ билан ҳамкорлигининг устувор йўналишларини муҳокама қилди.
М.Нуртилеу ҳамкасбларига Қозоғистоннинг Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти фаолиятининг қатор жиҳатлари бўйича позицияси ҳақида маълумот берди. Ҳудудий тузилмани янада ривожлантириш бўйича ўз фикрларини билдирди. У йиғилиш иштирокчиларини Қозоғистоннинг БМТ тизими ва унинг Хавфсизлик кенгашини ислоҳ қилиш бўйича ташаббусларини қўллаб-қувватлашга чақирди.
Ташкилотга аъзо давлатлар Ташқи ишлар вазирликлари раҳбарлари БМТнинг 80 йиллиги муносабати билан баёнот қабул қилди.
Учрашув анъанавий тарзда дўстона тарзда ўтди. Томонлар КХШТ барчани қамраб олувчи ташкилот билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада ривожлантириш ниятларини тасдиқладилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Ташқи ишлар вазири Покистон Президенти билан учрашиб, сўнгги йилларда эришилган икки томонлама ҳамкорликнинг юқори даражасини таъкидлади.