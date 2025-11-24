Мўғулистондан жаҳон саҳнасига: Астанадаги биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси ғолиби ҳақида нималарни биламиз
ASTANA. Kazinform - Ўтган ҳафта охирида Астанада биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси Silk Way Star якунланди. Ғолиб мўғулистонлик Мишель Жозеф бўлди. Онлайн овоз беришда 508 мингдан ортиқ киши иштирок этди.
Лойиҳада Мишель биринчи эпизоддан бошлаб ўзини саҳнада анъана ва замонавийликни уйғунлаштирган жонли иштирокчи сифатида кўрсатди. Унинг чиқишлари ҳам ижросида, ҳам саҳнадаги шахсиятида унинг миллий ўзига хослигини акс эттирди.
Хонанда Мишель Жозеф - унинг асл исми эканлигини таъкидлади. У мўғул ва чех миллатига мансуб. У Мўғулистонда туғилган, унинг отаси — чех.
Ғолибнинг онаси Дагиймаа Бадамхуу қизининг якуний чиқишидан кейин ўз ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. У Қозоғистонга самимий қабул, ўзига хос муҳит ва ёш ижрочиларга бундай муҳим саҳнада чиқиш қилиш имконияти учун миннатдорчилик билдирди.
Мишель Жозеф мўғул ва инглиз тилларида қўшиқ куйлайди, миллий товушларини замонавий поп, R& B ва фанк билан уйғунлаштиради. Лойиҳа доирасида у қозоқ тилида «Қараторғай» халқ қўшиғини ҳам ижро этди.
Мишель қозоқ тилида қўшиқ чиқариш ниятида эканлигини ва янги материаллар устида ишлаётганини айтиб берди. У қозоқ тили ва маданияти билан чамбарчас боғлиқ ва қозоқ тингловчилари учун махсус композиция яратмоқчи.
Ғалабасидан сўнг, хонанда мухлисларига мурожаат қилиб, лойиҳа ҳақида гапирди:
«Рахмат сенга, Silk Way Star. Нуринг галактикалар ва оламлар орасида чексиз саёҳат қилиб, қаерга борса ҳам, ҳар бир жойда орзуларни ёқиб борсин. Қозоғистон ва Мўғулистон ўртасидаги ёрқин маданий дўстлик янада мустаҳкамланиб, халқларимизни санъат, мерос ва ўзаро ҳурмат орқали бирлаштирсин", -деб ёзди Мишель ижтимоий тармоқларда.
Хонанданинг ижодий фаолиятига машҳур телевизион лойиҳаларда иштирок этиш киради:
- «My Voice» (2016), у ерда у учинчи ўринни эгаллади;
- «Your Sounds Familiar», у ерда хонанда "Энг яхши иштирокчи" мукофотини олди;
- «That’s My Jam»да эса меҳмон ижрочи сифатида чиқиш қилди.
Мишель Жозеф ижтимоий тармоқларда ўз ижоди билан фаол ўртоқлашиб боради. Унинг Instagramдаги аудиторияси 152 минг нафарни ташкил этади, YouTube каналида эса 20,7 минг обуначи бор.