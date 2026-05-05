Мўғулистонда туғилиш даражаси 5,7 фоизга пасайди
ASTANA. Kazinform — 2025 йилда Мўғулистонда туғилиш даражаси 5,7 фоизга, ўлим эса 2,1 фоизга камаяди, деб хабар беради Монцамэ.
2025 йилги маълумотларга кўра, Мўғулистонда рўйхатга олинган янги туғилган чақалоқлар сони 56,2 мингни ташкил этди. Бу ўтган йилга нисбатан 5,7% га кам.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, туғилишнинг умумий даражаси, яъни аёлнинг репродуктив даврида ўртача қанча бола туғишини кўрсатувчи кўрсаткич 2025 йилда 2,4 ни ташкил этди.
Ўлимга келсак, 2025 йилда мамлакатда 19,1 минг киши вафот этган. Бу 2024 йилга нисбатан 2,1% га кам. Умумий ўлим даражаси, яъни йил давомида аҳолининг ҳар 1000 кишига тўғри келадиган ўлим сони 2025 йилда тахминан 5,4 ни ташкил этди.
Ушбу кўрсаткичлар аҳолининг ўсиши ва таркибини, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий вазиятни баҳолашда муҳим статистик маълумотлар ҳисобланади.