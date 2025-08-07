Мўғулистон давлат иштирокидаги компаниялар сонини қисқартиради
ASTANА. Кazinform — Мўғулистон Вазирлар кабинети давлат иштирокидаги компаниялар сонини қисқартириш тўғрисида қарор қабул қилди, деб хабар беради Монцамэ.
Мамлакат Вазирлар кабинетининг навбатдаги йиғилишида давлат иштирокидаги корхоналар сонини 109 тадан 87 тага қисқартириш тўғрисида қарор қабул қилинди.
2025 йилнинг биринчи ярим йиллиги бошида 11 та соҳада, жумладан, энергетика, йўл қурилиши, транспорт, тоғ-кон саноати, банк иши бўйича 109 та давлат корхонаси фаолият юритди. Улардан 86 таси бош корхоналар, қолганлари шўъба корхоналардир.
Парламент ва Ҳукуматнинг давлат мулкини хусусийлаштириш бўйича қарорлари ва топшириқлари ижроси даражасини ҳисобга олган ҳолда, давлат юридик шахслари акцияларини сотиш юзасидан очиқ оммавий савдоларни ўтказиш бўйича услубий тавсиялар ишлаб чиқиш топширилди. Таклифлар давлат акцияларини сотиш ва қайта ташкил этиш тартибини ҳам ўз ичига олиши керак. Ушбу ҳужжатлар 15 августгача топширилиши лозим.
Бундан ташқари, давлат органларига давлат хизматчилари меҳнатини баҳолаш бўйича ҳисоботларни ўзларининг расмий веб-сайтларида эълон қилиш топширилди. Ходимлар “А” (аъло) ва “В” (қониқарли) баҳоларга эга бўлишига қарамай, аҳолининг 60 фоиздан ортиғи давлат хизматлари кўрсатиш сифатидан норозилигини билдирган.
Шу муносабат билан Ҳукумат аъзолари, идоралар раҳбарлари, барча даражадаги бюджет маблағларини бевосита бошқарувчи шахслар, вилоятлар ва пойтахтдаги давлат бошқаруви ташкилотлари раҳбарларига, шунингдек, Буюк давлат Хурал маъмурияти ва унинг тасарруфидаги ташкилотлар раҳбарларига 2024 йил ва 2025 йилнинг биринчи ярим йиллигидаги фаолияти якунлари тўғрисидаги ҳисоботларни 20 августга қадар жамоатчиликка тақдим этиш ва веб-сайтларга жойлаштириш топширилди.
