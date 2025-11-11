Москвада Қозоғистон ва Россия дўстлигига бағишланган хиёбон очилди
МОSKVA. Кazinform – Хиёбоннинг очилиш маросимида Қозоғистон ва Россия расмий делегациялари, шунингдек, санъаткорлар иштирок этдилар, деб хабар беради Каzinform мухбири.
Тантанали тадбирнинг очилиш маросимида икки мамлакат мадҳиялари янгради.
Унда Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева, Қозоғистоннинг Россиядаги элчиси Даурен Абаев, РФ Федерация кенгаши раиси ўринбосари Андрей Яцкин, консерватория директори Александр Беляков, опера қўшиқчиси Мария Мудряк, бастакор Ринат Гайсин ва қўшиқчи Алишер Каримов иштирок этди.
— Бугун рамзий маънога эга. Биз Москва марказида Қозоғистон-Россия дўстлик хиёбонини очмоқдамиз. Бу Москвадаги кўплаб хиёбонлардан бири эмас, бу икки давлат раҳбарлари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин ўртасидаги узоқ йиллик ўзаро ҳурмат, самимий ишонч ва дўстликнинг қонуний натижасидир. Унинг рамзий маъноси - халқларимиз ўртасидаги вақт ва тарих синовидан ўтган абадий дўстлик, — деди Аида Балаева очилиш маросимида.
Андрей Яцкин таъкидлаганидек, хиёбон барпо этиш ғояси Москва шаҳар маъмурияти томонидан таклиф қилинган ва Россия Ташқи ишлар вазирлиги томонидан қўллаб-қувватланган.
— Бу Россия ва дўст Қозоғистон ўртасидаги яхши қўшничилик ва стратегик муносабатлар билан белгиланади. Майдоннинг бошқа вақтда эмас, балки Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Россияга тарихий, давлат ташрифи арафасида очилгани алоҳида эътиборга лойиқдир. Эртага Кремлда Владимир Путин билан музокаралар бўлиб ўтади. Биз бу майдон халқларимиз дўстлиги ва умумий тарихини сақлаб қолишга катта ҳисса қўшишига ишонамиз, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Токаев Москвада Қозоғистон-Россия дўстлик хиёбони очилишини айтган эди.