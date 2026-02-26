Moody’s Ratings Қозоғистоннинг умумий суғурта сектори учун ижобий прогноз эълон қилди
ASTANА. Кazinform — Moody’s Ratings Қозоғистоннинг умумий суғурта сектори учун ижобий прогноз эълон қилди. Агентлик 2026-2027 йилларда мамлакатда барқарор иқтисодий ўсиш фонида корпоратив ва чакана суғуртага талаб ортишини ва секторнинг рентабеллиги юқори даражада қолишини кутмоқда.
Бу Қозоғистон молиячилари ассоциациясининг таҳлилий материалида айтилган. Таҳлилий марказ маълумотларига кўра, 2026 йилда капиталнинг ўртача ҳисобланган даромадлилиги 20 фоиздан ошади. Бу юқори фоиз ставкалари, шунингдек, хавфни баҳолаш ва тариф сиёсати кўрсаткичларининг яхшиланиши шароитида умумий суғурта компанияларининг яхши инвестиция даромадлилигини кўрсатади. Қўшимча қўллаб-қувватловчи омил қулай тартибга солиш муҳитидир.
Қозоғистоннинг умумий суғурта секторининг асосий драйверларига умумий шарҳ:
— Макроиқтисодий муҳит яхшиланмоқда. Moody’s агентлиги Қозоғистонда 2026-2027 йилларда барқарор иқтисодий ўсиш давом этишини кутмоқда. Бу корпоратив ва чакана суғурталарга талабнинг ошишига ҳисса қўшади.
— Суғурта саноатининг рентабеллиги юқори бўлиб қолади. Компаниялар хавфларни аввалгидан кўра аниқроқ баҳолай бошлаганлиги сабабли. Инфляция пасайиши ва харажатлар 2026–2027 йилларда барқарорлашиши кутилмоқда. Бундан ташқари, юқори фоиз ставкалари туфайли компанияларнинг инвестиция даромади ошади.
— Активлар хавфи барқарор даражада қолмоқда. Активларнинг 70 фоиздан ортиғи қатъий даромадли инвестиция даражасидаги қимматли қоғозларга, асосан давлат ва квази-давлат қимматли қоғозларига инвестиция қилинган.
— Капитал етарлилиги барқарор. Юқори ички капитал ҳосил бўлиши ва юқори даражадаги тартибга солиш тўлов қобилияти кўрсаткичлари суғурталовчиларнинг молиявий барқарорлигини қўллаб-қувватлайди.
— Тартибга солиш ва ESG хавфлари яхшиланмоқда. Тартибга солиш органлари ва Ҳукуматнинг ташаббуслари суғурта полиси эгаларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтирмоқда ва суғурта бозорининг узоқ муддатли ўсиши учун қулай шароитлар яратмоқда.
Бундан ташқари, Moody’s Ratings Қозоғистонда умумий суғурта секторини ривожлантирадиган асосий омилларни ҳам қайд этди. Батафсил маълумотни ушбу ҳавола орқали ўқиш мумкин.