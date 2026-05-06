МО мамлакатлари тупроқни ҳимоя қилиш учун кенг кўламли иқлим лойиҳасини тайёрламоқда
ASTANA. Kazinform — Марказий Осиё мамлакатларида янги иқлим лойиҳаси келгуси йилнинг бошидаёқ бошланиши мумкин, деб хабар беради Kazinform агентлиги Jibek Joly телеканалига таяниб.
Асосий мақсад — иқлим ўзгариши тезлашиб бораётган бир пайтда тупроқ унумдорлигини сақлаб қолиш.
Минтақада ерларнинг деградацияси, чўлланиш ва биологик хилма-хилликнинг йўқолиши кузатилмоқда. Германиялик эколог Дэниэл Герекенинг сўзларига кўра, бу қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги учун хавфларни оширади.
Германия халқаро ҳамкорлик жамияти билан ҳамкорликдаги лойиҳа бўлган ушбу лойиҳа барча омилларни ҳисобга олади, илмий маълумотлар ва таҳлилларга таянади ҳамда сунъий интеллектдан прогнозлаш воситаси сифатида фойдаланади.
Ушбу ташаббус энг яхши глобал амалиётларни бирлаштиради ва Марказий Осиёда ерлардан барқарор фойдаланишни тарғиб қилишга қаратилган. Лойиҳани молиялаштириш учун ариза аллақачон БМТнинг Яшил иқлим жамғармасига топширилган.
— Биз узоққа боришимиз шарт эмас — Қозоғистон, Ўзбекистон ва Туркманистон аллақачон тупроқ деградацияси ва шўрланишга дуч келмоқда. Бунга Орол денгизи атрофидаги вазият ёрқин мисол бўла олади, бу эса сув ва ер ресурсларини самаралироқ бошқариш, шунингдек, стратегик режалаштириш зарурлигини таъкидлайди. Мақсад — Марказий Осиёда ҳақиқий ечимлар қоғозда қолиб кетмаслиги, балки амалда қўлланилишини таъминлаш. Агар Яшил иқлим жамғармасида ариза маъқулланса, лойиҳа келгуси йилнинг бошида бошланиши мумкин, — деди "Марказий Осиёда иқлим ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда ерларни комплекс бошқариш" минтақавий дастури раҳбари Дэниэл Гереке (Германия).
Эслатиб ўтамиз, МО мамлакатлари иқлим бўйича ўзаро ҳамкорликнинг барқарор моделини шакллантирмоқда.