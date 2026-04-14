“Миллий жамғарма - болаларга”: 46,8 млн доллар уй-жой ва таълимга йўналтирилди
ASTANA. Kazinform — “Миллий жамғарма - болаларга” дастури доирасида уй-жой ва таълим олишга 46,8 миллион доллардан ортиқ маблағ ажратилди.
2026 йил 1 апрель ҳолатига кўра, 2024 йил 1 февралдан бери 273 371 та ариза кўриб чиқилди, умумий суммаси 46,83 миллион АҚШ долларидан ортиқ маблағ ариза берувчиларнинг банк ҳисобварақларига ўтказиш учун ваколатли операторларга йўналтирилди.
Шулардан:
— уй-жой шароитларини яхшилаш учун 29,40 миллион доллардан ортиқ суммага 171 696 та ариза кўриб чиқилди;
— таълим учун тўловларни амалга ошириш учун 17,43 миллион доллар миқдорида 101 675 та ариза.
Эслатиб ўтамиз, мақсадли жамғарма (МЖ) олувчиси сумманинг тўлиқ ёки қисман фойдаланиш ҳуқуқига эга. Фойдаланилмаган қолган маблағлар мақсадли жамғарма ҳисобварағида (МЖҲ) қолади.
Шуни таъкидлаш керакки, “Миллий жамғарма - болаларга” лойиҳаси доирасида Қозоғистондаги ҳар бир боланинг ҳисобига 130 доллар миқдорида бадал ўтказилди.