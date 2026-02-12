Миллениаллар – меҳнаткаш, зумерлар эса танлашга мойил – эксперт ёш авлоднинг хусусиятлари ҳақида
ASTANА. Кazinform — Бугунги кунда ёшлар орасида авлодлар ўртасидаги қарашлар тўқнашуви тез-тез учрайди. Мутахассислар уларни туғилиш даврига қараб миллиениаллар, зумерлар ва альфа авлодларга ажратадилар. Ҳар бир авлод ўсган муҳити ва шаклланган даврига қараб ўзига хос хусусиятларга эга.
Бу ҳақда "Ёшар" илмий-тадқиқот маркази директори Гулисхан Нахбаева "Jibek Joly" каналидаги «Бүгін LIVE» дастурига берган интервьюсида айтиб ўтди.
— Ёшлар сиёсати тўғрисидаги қонунга кўра, ёшлар тоифасига 14 ёшдан 35 ёшгача бўлган фуқаролар киради. Марказимиз мутахассислари ёшларни бир нечта ёш гуруҳлари бўйича таснифлайдилар: 14–18, 18–25, 25–29 ва 29–35 ёш. Ҳар бир гуруҳ ичида ҳам фарқлар мавжуд, улар орасида миллениаллар ва зумерлар ҳам бор. Масалан, миллениаллар билимга иштиёқманд, ўқишни яхши кўради ва меҳнаткаш. Бу фазилатлар уларга ота-оналарининг меҳнатсевар тарбияси орқали сингдирилади.
Бугунги ёшлар эса рақамли даврда улғайганлиги сабабли, улар мобилография ва IТ каби янги ва ижодий касбларга кўпроқ қизиқишмоқда. Шу муносабат билан ишчи касбларини танлашга шошилмаяптилар, — дейди Гулисхан Нахбаева.
Маърузачи сўзларига кўра, агар зумер авлодига иш таклиф қилинса, улар дарҳол рози бўлишмайди.
— Ёшлар аввал иш ҳақи, иш шароитлари ва бошқарув талабларини таҳлил қиладилар ва ўзлари тадқиқотлар олиб борадилар. Фақат барча шароитларга ишонч ҳосил қилгандан кейингина улар ишлашга тайёр ёки тайёр эмасликларини айтадилар. Аммо бу авлод давлат билан яқиндан ҳамкорлик қилишга иштиёқманд, — деди у.
У шунингдек, кейинги авлоднинг сиёсий қарашлари ва фаоллиги ҳақида гапирди.
— Бугунги ёшлар қарор қабул қилишда тезкор ва фаол. Улар давлатнинг сиёсий жараёнларида иштирок этишга ва ўз овози ва позициясини очиқчасига ифода этишга интиладилар. Давлат улар билан очиқчасига фикр алмашишни хоҳлайди.
Шу билан бирга, ёшлар давлат билан нафақат қўллаб-қувватлаш олувчиси сифатида, балки шериклик асосида ишлашга қизиқиш билдирмоқдалар. Бугунги кунда мамлакатимизда ёшлар учун 25 га яқин давлат гранти лойиҳалари амалга оширилмоқда. Улар орасида Президент ёшлар кадрлар захираси, "Болашақ" халқаро таълим дастури ва Ёшлар амалиёти каби ташаббуслар бор. Бундай лойиҳалар ёш авлоднинг мотивациясини оширади ва унинг ривожланишига туртки беради, — дейди у.