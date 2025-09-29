17:10, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
Милад Карими Венгрияда челленж кубогида олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Бадиий гимнастика бўйича Қозоғистон терма жамоаси етакчиларидан бири Милад Карими Венгриянинг Сомбатхее шаҳрида ўтказилган “челленж кубоги” босқичида олтин медални қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform МОҚ маълумотига таяниб.
Қозоғистонлик спортчи тўсиндаги машқларда шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
Финалда Карими 14,750 балл тўплаган ҳолда ғалаба қозонди. Анхель Барахас (Колумбия) 14,650 балл билан иккинчи ўринни эгаллади. Луциано Летелье (Чили) 14,250 балл билан учинчи ўринни эгаллади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Дмитрий Патанин эркин машқларда ғалаба қозониб, биринчи ўринни эгаллаган эди.