Microsoft OpenAI технологияларига эксклюзив кириш ҳуқуқини йўқотди
ASTANA. Kazinform – OpenAI Microsoft билан стратегик ҳамкорлик шартларини қайта кўриб чиқиб, компанияни ўз технологияларига эксклюзив кириш ҳуқуқидан маҳрум қилди. Бу OpenAI’га ўз маҳсулотларини бошқа булутли сервисларда ҳам жойлаштириш имконини беради, деб хабар қилади Reuters агентлиги.
Компания янги келишув доирасида ўз технологияларини фақат Microsoft платформасида эмас, балки Amazon Web Services ва Google Cloud каби рақобатчи булутли платформаларда ҳам қўллашга йўл очди.
Reuters маълумотига кўра, Microsoft OpenAI’нинг асосий булутли ҳамкори бўлиб қолади ва 2032 йилгача компаниянинг интеллектуал мулкига лицензияни сақлаб қолади. Бироқ энди корпорация стартап технологияларига эксклюзив кириш ҳуқуқига эга эмас ва OpenAI маҳсулотларидан тушадиган барча даромадни ўз булутида тақсимлаш жараёнида тўлиқ иштирок этмайди.
Янгиланган шартномага кўра, OpenAI Microsoft билан баҳам кўрадиган даромад миқдори чекланган ва энди сунъий умумий интеллект (AGI) яратиш каби муайян технологик босқичларга эришишга боғлиқ бўлмайди.
ОАВ хабарларига кўра, ушбу ўзгаришлар ҳамкорлик тузилмасини соддалаштириш ва OpenAIнинг корпоратив бозордаги тижорат имкониятларини кенгайтиришга қаратилган. Бундан аввал компания ўз ечимларига талаб юқори бўлгани сабаб Amazon инфратузилмасидан ҳам фойдалана бошлаган эди.
Мутахассислар фикрига кўра, эксклюзив чекловларнинг олиб ташланиши OpenAI сервисларини AWS ва Google Cloud тизимларига техник тўсиқларсиз осон интеграция қилиш имконини беради.
Ушбу ўзгаришлар доирасида булутли сунъий интеллект секторида рақобат ҳам кучаймоқда. Энди корпоратив мижозлар OpenAI ечимларини Anthropic каби рақобатчи маҳсулотлар билан бир қаторда кўриб чиқиши мумкин.
Бундан аввал OpenAI раҳбари дунёни сунъий интеллект иқтисодиёт ва кундалик ҳаётга олиб келадиган кенг кўламли ўзгаришларга тайёр бўлишга чақирган эди. Хусусан, ишсизлик бўйича нафақани ошириш, қайта тайёрлаш дастурлари ва солиқ тизимини ўзгартириш масалалари тилга олинган.