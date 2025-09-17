Microsoft, Google ва бошқалар Буюк Британияда СИ ривожланишига 42 миллиард доллар сармоя киритади
ASTANA. Kazinform - Американинг энг йирик юқори технологияли фирмалари Буюк Британияга 31 миллиард фунт стерлинг (42 миллиард доллар) сармоя киритишини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform BBCга таяниб.
Буюк Британия ҳукумати АҚШ президенти Дональд Трамп давлат ташрифи билан Лондонга келган куни мамлакатлар сунъий интеллект, квант компьютерлари ва ядро энергетикасини ривожлантиришда ҳамкорлик қилиш бўйича “технологик пакт”ни имзолашини маълум қилди.
Microsoft сервер инфратузилмаси ва сунъий интеллектга, шунингдек, Лондон чеккасида жойлашган янги суперкомпьютерга 22 миллиард фунт стерлинг сармоя киритишини эълон қилди.
Google Лондондаги янги маълумотлар маркази ва сунъий интеллект тадқиқотларига 5 миллиард фунт стерлинг сармоя киритади.
Чипмакер Nvidia Буюк Британиянинг Nscale ва АҚШдаги OpenAI билан қўшма корхонаси Stargate UK СИ лойиҳаси доирасида Британияга ўзининг 120 000 та замонавий GBU чипларини етказиб беради.
CoreWeave Шотландия DataVita билан ҳамкорликда энергия тежайдиган маълумотлар марказларига 1,5 миллиард фунт стерлинг сармоя киритади.