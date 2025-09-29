Мичиган штатида черковдаги отишмада 4 киши ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform — Гранд-Бланк шаҳридаги черковда юз берган отишма ва ёнғин оқибатида камида 8 киши жароҳат олди, деб хабар беради Aljazeera.
Полиция черковга ўт очган жиноятчини отиб ўлдирган. Кейинроқ гумонланувчининг шахси аниқланган.
Гранд-Бланк полицияси бошлиғи Уильям Регниернинг сўзларига кўра, гумонланувчи, қўшни Буртон шаҳрида яшовчи 40 ёшли Томас Жейкоб Санфорд воқеа жойига етиб келган полиция ходимлари томонидан бош қисмидан олган ўқ жароҳатидан вафот этган.
Полиция бошлиғи терговчиларга жиноят мотивини аниқлашга ёрдам бериш учун гумонланувчининг уйи тинтув қилинишини ва телефон ёзувлари кўриб чиқилишини маълум қилди.
АҚШ полицияси маълумотларига кўра, қуролли шахснинг ўқидан 4 киши ҳалок бўлган, 8 киши яраланган.
Детройтдаги алкоголь, тамаки, ўқотар қуроллар ва портловчи моддалар бўйича бюронинг махсус агенти ва ёнғин терговчиси Жеймс Даренинг айтишича, гумонланувчи черковни бензин билан ёқиб юборишга қатъий қарор қилган.
Эслатиб ўтамиз, Айдахода отишма оқибатида икки ўт ўчирувчи ҳалок бўлди.