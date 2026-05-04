    Меланшон 2027 йилги Франция президентлик сайловларида иштирок этишини тасдиқлади

    ASTANA. Kazinform — Францияда "Енгилмас Франция" партиясининг етакчиси Жан-Люк Меланшон 2027 йилги президентлик сайловларида иштирок этиш ниятини маълум қилди, деб хабар беради Report.

    Меланшон 2027 жылы Франциядағы президенттік сайлауға қатысатынын растады
    Фото: Report

    74 ёшли сиёсатчи бу ҳақда TF1 телеканали эфирида айтди.

    “Ҳа, мен номзодман”, — деди Меланшон.

    Жан-Люк Меланшон ўнлаб йиллар давомида француз чап қанотининг таниқли намояндаси бўлиб келган. У илгари Социалистик партия аъзоси бўлган ва Франция ҳукуматида вазир бўлиб ишлаган.

    Сиёсатчи 2012, 2017 ва 2022 йиллардаги президентлик сайловларида иштирок этган. 2022 йилги сайловларда у Марин Ле Пен ва амалдаги Франция президенти Эммануэль Макронга ютқазиб, учинчи ўринни эгаллаган.

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф