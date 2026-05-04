Меланшон 2027 йилги Франция президентлик сайловларида иштирок этишини тасдиқлади
ASTANA. Kazinform — Францияда "Енгилмас Франция" партиясининг етакчиси Жан-Люк Меланшон 2027 йилги президентлик сайловларида иштирок этиш ниятини маълум қилди, деб хабар беради Report.
74 ёшли сиёсатчи бу ҳақда TF1 телеканали эфирида айтди.
“Ҳа, мен номзодман”, — деди Меланшон.
Жан-Люк Меланшон ўнлаб йиллар давомида француз чап қанотининг таниқли намояндаси бўлиб келган. У илгари Социалистик партия аъзоси бўлган ва Франция ҳукуматида вазир бўлиб ишлаган.
Сиёсатчи 2012, 2017 ва 2022 йиллардаги президентлик сайловларида иштирок этган. 2022 йилги сайловларда у Марин Ле Пен ва амалдаги Франция президенти Эммануэль Макронга ютқазиб, учинчи ўринни эгаллаган.