Меҳнат вазирлиги бу йил 10 мингдан ортиқ кишини талабга эга ишчи касбларига ўқитади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазири Асқарбек Ертаев 2026 йилда мамлакат 10 мингдан ортиқ фуқароларни талабга эга ишчи касбларига (чилангар, электрчи, газ билан кесувчилар ва бошқалар) ўқитишни режалаштираётганини маълум қилди. У бу ҳақда вазирлик кенгаши йиғилишида маълум қилди, деб хабар беради вазирлик матбуот хизмати.
У тақдим этган маълумотларга кўра, Skills.enbek платформаси орқали тахминан 100 минг киши ўқитилади, Enbek.kz веб-сайтида 500 минг талаба иш қидириш кўникмаларига ўқитилади ва Mansap.enbek платформасида 100 минг ўқувчига касбга йўналтириш диагностикаси тақдим этилади.
2026 йилда технологик ўзгаришларнинг муҳим босқичи "Сунъий интеллектга асосланган рақамли бандлик хизмати"ни тўлиқ миқёсда жорий этиш бўлади.
Enbek.kz Электрон меҳнат биржаси - бу ягона рақамли платформа бўлиб, унда 900 мингдан ортиқ иш берувчи ва 3,3 миллиондан ортиқ иш қидирувчи рўйхатдан ўтган. 2025 йил статистикаси шуни кўрсатадики, фуқаролар фаол равишда онлайн режимга ўтмоқдалар: 1 миллион 37 минг иш қидирувчи (умумий соннинг 91%) проактив ва электрон форматларда рўйхатдан ўтган, 891 минг ишсиз (97%) ва ишини йўқотиш муносабати билан ижтимоий нафақалар 158 минг кишига белгиланган.
— 2026 йилда вазирлик ишсизликни рўйхатга олишдан уни эрта аниқлаш ва олдини олишга ўтади. Асосий эътибор битирувчилар, ишдан бўшатилган ишчилар ва пенсия бадаллари тўхтатилган шахсларни кузатишга қаратилади, — деди вазир.
Шунингдек, вазир иш берувчиларнинг расмий иштирокидан қочиш учун 2026 йил 1 апрелдан бошлаб мулкчилик шаклига қараб субсидияланган иш ўринларини ташкил қилишда табақалаштирилган ёндашувлар қўлланилишини айтди.
Давлат бизнес грантларини тақдим этишни мониторинг қилишнинг икки босқичли рақамли тизими ҳам жорий этилмоқда: биринчи босқич маблағларнинг мақсадли ишлатилишини кузатади, иккинчи босқич эса лойиҳаларнинг узоқ муддатли барқарорлиги ва бандлик даражасини баҳолайди. Бундан ташқари, бу йил ногиронлиги бўлган шахсларни ишга жойлаштириш учун квоталарни белгилаш жараёни тўлиқ автоматлаштирилади.