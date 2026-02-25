Меҳнат вазирлиги 2026 йилда 547,7 минг кишини иш билан таъминлашни режалаштирмоқда
ASTANА. Кazinform - Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлигининг кенгайтирилган Ҳайъат йиғилишида вазир Асқарбек Ертаев маълум қилди.
Йиғилишни очиб берар экан, вазир Асқарбек Ертаев бугунги кунда вазирлик фаолиятининг асосий стратегик устувор йўналиши аҳолининг самарали бандлигини таъминлаш ва фуқароларнинг иқтисодий фаоллигини рағбатлантириш эканлигини таъкидлади.
— Биз саъй-ҳаракатларимизни ҳақиқий бандликни таъминлаш, барқарор иш ўринларини яратиш ва фуқароларнинг иқтисодий фаоллигини оширишга қаратишимиз керак. Ўтган йилдан бери бандликни мониторинг қилиш фақат мажбурий пенсия бадаллари бўйича маълумотлар асосида амалга оширилмоқда. Бу бизга расмий ҳисобни бутунлай йўқ қилиш ва ҳақиқий бандликни объектив баҳолашга ўтиш имконини берди, — деди Асқарбек Ертаев.
У келтирган маълумотларга кўра, бу йўналишдаги ишлар Меҳнат бозорини ривожлантириш концепцияси доирасида амалга оширилмоқда. Ҳужжатнинг асосий макро-кўрсаткичи 2029 йилга бориб сифатли иш ўринлари сонини 3,8 миллионга етказишдир.
2025 йил натижаларига кўра, иқтисодиётда 2,9 миллион шундай иш ўринлари яратилди. 2026 йилда минтақавий хариталар доирасида 547,7 минг кишини иш билан таъминлаш режалаштирилган. Бу йилги муҳим қадам иш қидирувчиларга ўз йўналишларини (маршрутларини) фаол танлаш имконини берадиган "Сунъий интеллектга асосланган рақамли бандлик хизмати"нинг тўлиқ ишга туширилиши бўлади.
Шуни таъкидлаш жоизки, ҳайъат йиғилишида иштирокчилар 2025 йилда давлат сиёсатини амалга ошириш натижаларини сарҳисоб қилишди ва 2026 йилга мўлжалланган ижтимоий-меҳнат соҳасини ривожлантиришнинг асосий векторларини аниқладилар. Асосий эътибор сифатли иш ўринларини яратиш, инсон капиталини ривожлантириш ва давлат ижтимоий кафолатларини бажаришга қаратилди.