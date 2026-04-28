МДҲ бўйича ҳарбий курсантлар ўртасида интеллектуал мусобақада Қозоғистон иккинчи ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform — Алмати шаҳрида МДҲга аъзо давлатлар олий ҳарбий таълим муассасалари курсантлари ўртасида ўтказилган Х Халқаро математика олимпиадаси якунланди. Бу ҳақда ҚР Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Интеллектуал мусобақада олтита давлат вакиллари иштирок этди: Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Ўзбекистон ва Тожикистон. Олимпиада уч босқичдан иборат бўлиб, математиканинг турли бўлимлари бўйича топшириқларни ўз ичига олди. Бу иштирокчиларнинг тайёргарлик даражасини ҳар томонлама баҳолаш имконини берди.
Умумий жамоавий ҳисобда учинчи ўринни Ўзбекистон жамоаси, иккинчи ўринни Қозоғистон курсантлари, биринчи ўринни эса Россия жамоаси қўлга киритди.
Шахсий чемпионатда энг яхши натижаларни Владислав Молофеев (Россия), Нуралибек Озбеков (Ўзбекистон) ва Ислам Ермеков (Қозоғистон) кўрсатди.
Ғолибларга МДҲга аъзо давлатлар Мудофаа вазирлари кенгаши раисининг айланма кубоги, шунингдек, медаллар, дипломлар ва қимматбаҳо совғалар топширилди.
Радиоэлектроника ва алоқа Ҳарбий муҳандислик институти бошлиғи генерал-майор Нуртас Қабақов Олимпиаданинг энг муҳим натижаларидан бири Ҳамдўстлик мамлакатлари қуролли кучлари ўртасида профессионал ва дўстона алоқаларнинг мустаҳкамлангани эканлигини таъкидлади.
“Бундай тадбирлар нафақат профессионал кўникмаларни, балки бўлажак офицерлар ўртасида ҳамдўстлик руҳини ҳам ривожлантиради. Ишонаманки, олинган билим ва тажриба уларнинг келажакдаги ишларида албатта фойдали бўлади”, — деди у.
Интеллектуал мусобақалардан ташқари, иштирокчилар учун бой маданий ва маърифий дастур ташкил этилди. Меҳмонлар Қозоғистон тарихи, унинг замонавий ютуқлари ва қозоқ халқининг меҳмондўст анъаналари билан танишдилар.