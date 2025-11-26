Мажилис раиси Марокашга расмий ташриф билан борди
ASTANА. Каzinform — Марокаш Қироллиги Парламенти Вакиллар палатаси раиси Рашид Талби Ал-Аламининг таклифига биноан Қозоғистон Республикаси Мажилиси раиси Ерлан Қошанов бошчилигидаги бир гуруҳ депутатлар Марокаш Қироллигига расмий ташриф билан борди. Рабатда Мажилис делегацияси Марокаш Қироллиги Парламенти Вакиллар палатаси раиси Рашид Талби Ал-Алами ва Маслаҳатчилар палатаси раиси Муҳаммад Улд Ар-Рашид, шунингдек, Бош вазир Азиз Аханнуш билан учрашди.
Марокаш Қироллиги Парламенти Вакиллар палатаси Спикери Рашид Талби Ал-Алами билан учрашувда томонлар икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилишди. Мажилис раиси Қозоғистон Президенти Марокаш билан ҳамкорликни ривожлантиришга алоҳида аҳамият беришини таъкидлади ва Қирол Муҳаммад VI га илиқ сўзлари ва тилакларини етказди.
Дипломатик муносабатлар ўрнатилгандан бери Қозоғистон ва Марокаш ўртасида бир қатор соҳаларда мустаҳкам алоқалар ўрнатилди. Улардан бири парламентлараро ҳамкорликдир.
Суҳбат давомида Ерлан Қошанов ушбу парламентлараро мулоқотни чуқурлаштиришга алоҳида эътибор қаратди. У марокашлик ҳамкасбларини қонун ижодкорлиги соҳасида тажриба алмашишга, айниқса дўстлик гуруҳлари, ихтисослашган қўмиталар ва аппаратлар ўртасидаги фаолликни оширишга чақирди.
– Биз парламентлараро ҳамкорликни мустаҳкамлашдан манфаатдормиз. Марокаш томонида ҳам шундай қизиқиш бор. Халқ вакиллари сифатида биз икки мамлакатнинг яқинроқ ўзаро алоқаси ва яқинлашиши учун йўл очишимиз керак. Мамлакатларимиз парламентлари ўртасида ташкил этилган дўстлик гуруҳлари доимий алоқада. Бу йил Марокаш дўстлик гуруҳининг Астанага ташрифи самарали бўлди. Бу тажриба келажакда ҳам давом эттирилиши керак, — деди Мажилис раиси.
Мажилис раиси ҳамкасбига мамлакатда амалга оширилаётган ислоҳотлар ҳақида сўзлаб берди. У Қозоғистон Парламентининг ҳозирги фаолияти ҳақида батафсил маълумот берди ва бўлажак Парламент ислоҳоти контекстини тушунтирди.
Ўз навбатида, Марокаш Вакиллар палатаси раиси Қозоғистон Президенти томонидан амалга оширилган ислоҳотларни юқори баҳолади.
– Биз Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ислоҳотларини доимий равишда кузатиб борамиз. Улар мамлакат тараққиётига катта ҳисса қўшмоқда. Бу ташаббуслар, шубҳасиз, Парламент ишига ижобий таъсир кўрсатади. Қозоғистон Шарқ ва Ғарбни йўллар чорраҳасида боғлайдиган мамлакатдир. Биз сиз билан барча соҳаларда ҳамкорликни мустаҳкамлашга тайёрмиз. Марокаш Қозоғистон учун Африка бозорига кириш эшиги бўлишни истайди, – деди Рашид Талби Ал-Алами.
Икки мамлакат қонун чиқарувчи органлари ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш масаласи Марокаш Маслаҳатчилар палатаси раиси Муҳаммад Улд Ал-Рашид билан учрашувда ҳам кенг муҳокама қилинди.
– Шуни таъкидлашни истардимки, 2014 йилда парламентлараро муносабатларимизда янги босқич бошланди. Марокаш Маслаҳатчилар палатасининг ўша пайтдаги раиси Муҳаммад Биядилла Астанага расмий ташриф буюрди. Ўз навбатида, Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Парламенти Сенати спикери сифатида Рабатга расмий ташриф билан борди. Бу қадамлар парламентларимиз ўртасидаги ҳамкорлик учун мустаҳкам пойдевор яратди, — деди Мажилис раиси.
Маслаҳатчилар палатаси раиси икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиришда юқори даражадаги ташрифларнинг катта аҳамиятини таъкидлади.
– Орамиздаги масофага қарамай, мамлакатларимизни боғлайдиган кўп нарсалар мавжуд. Биз Қозоғистонни Марказий Осиёга йўл очадиган мамлакат деб биламиз. Қозоғистон ташқи ишлар вазири баҳорда келди. Бугун сиз расмий ташриф билан келдингиз. Бундай юқори даражадаги ташрифлар муносабатларимиз уфқларини кенгайтирмоқда. Ишонаманки, икки мамлакат депутатлари биргаликда Марокаш Қироли ва Қозоғистон Президентининг умидларини оқлайдилар, — деди Муҳаммад Улд Ар-Рашид.
Бундан ташқари, Ерлан Қошанов Марокаш Ҳукумати раҳбари Азиз Аханнуш билан учрашди. Икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилди.
Томонлар савдо ҳажмини ошириш, инвестиция, сунъий интеллект, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва логистика соҳаларидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ҳамда "Ўрта йўлак" транспорт йўналишини фаол ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишди. Бундан ташқари, таълим, соғлиқни сақлаш, туризм ва маданият соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш масаласи ҳам муҳокама қилинди.
Бу йил икки мамлакат фуқаролари учун визасиз режим кучга кирди. Ҳозирда тўғридан-тўғри авиарейсларни очиш масаласи кўриб чиқилмоқда. Бу икки халқнинг бир-бирини яхшироқ билиши учун йўл очади.
Ташриф доирасида депутатлар Қирол Муҳаммад V мақбарасини зиёрат қилишди ва у ерда давлат асосчилари - Қирол Муҳаммад V ва Қирол Ҳасан II хотирасига ҳурмат бажо келтиришди ва гулчамбарлар қўйишди.