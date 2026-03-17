Марказий референдум комиссияси янги Конституцияни қабул қилинган деб тан олди
ASTANА. Кazinform — Марказий референдум комиссияси янги Конституцияни қабул қилинган деб тан олди. Бу ҳақда комиссия раиси Нурлан Абдиров маълум қилди.
— Республика референдуми тўғрисидаги конституциявий қонунчилик нормаларига кўра, агар референдумда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган фуқароларнинг ярмидан кўпи овоз берган бўлса, референдум ўтказилган ҳисобланади. Республика референдумига қўйилган масала, хусусан, янги Конституцияни қабул қилиш тўғрисидаги қарор, агар вилоятлар, республика аҳамиятидаги шаҳарлар ва пойтахтнинг учдан икки қисмида уни ёқлаб овоз берган фуқароларнинг ярмидан кўпи овоз берган бўлса, қабул қилинган ҳисобланади, — деди у.
Шу муносабат билан комиссия раиси ҳар бир ҳудудда фуқароларнинг аксарияти ушбу қарорни ёқлаб овоз берганини айтди.
— Шундай қилиб, республика референдуми тўғрисидаги қонунчиликда мамлакатнинг 20 та ҳудудининг учдан икки қисмида ижобий қарорни ёқлаб овоз берган фуқароларнинг ярмидан кўпи бажарилганлиги талаби қўйилган. Шунинг учун янги Конституция қабул қилинган деб тан олинади, — деди Нурлан Абдиров.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Марказий референдум комиссияси 15 март куни бўлиб ўтган янги Конституция лойиҳаси бўйича референдумнинг якуний натижаларини эълон қилган эди.