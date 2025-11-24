OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:22, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Марказий Осиёда ёввойи фауна ва флорани сақлаш тўғрисидаги декларация қабул қилинди

    SAMARQAND. Kazinform – Қозоғистон, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон экология вазирлари Марказий Осиёдаги ёввойи фауна ва флорани сақлаш тўғрисидаги декларацияни имзоладилар, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Орталық Азиядағы жабайы фауна мен флораны сақтауға бағытталған декларация қабылданды
    Фото: Өзбекстанның Экология комитеті

    Ҳужжат Самарқандда бўиб ўтган CITES иштирокчиларининг 20-конференцияси доирасида қабул қилинди.

    Декларацияда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш идоралари, божхона ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, шунингдек, суд тузилмалари ўртасидаги мувофиқлаштиришни кучайтириш режалари ўрин олган. Бундан ташқари, мамлакатлар ёввойи флора ва фаунани сақлаш бўйича мониторинг гуруҳлари тузишга келишиб олдилар.

    Орталық Азиядағы жабайы фауна мен флораны сақтауға бағытталған декларация қабылданды
    Фото: Өзбекстанның Экология комитеті

    Шу билан бирга, конференция давомида томонлар тезкор ахборот алмашинуви ва чегара ҳудудларида ҳамкорликни мустаҳкамлаш имкониятларини муҳокама қилдилар.

    Муаллиф: Алихан Асқар

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Марказий Осиё ҚР Экология ва табиий ресурслар вазирлиги Экология Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!