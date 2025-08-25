Марказий Осиё ва Хитой ўртасидаги товар айирбошлашнинг ўртача йиллик ўсиш суръати 10 фоиздан ошди
ASTANA. Kazinform – 2024 йилда Хитойнинг “Бир макон, бир йўл” ташаббусида иштирок этувчи давлатлар билан савдо айланмаси 22 триллион юанга (3 триллион доллардан ортиқ) етади. Бу ҳақда душанба куни Пекинда Бош божхона бошқармаси (БББ) раҳбари Сунь Мэйцзюнь маълум қилди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, 2024 йилда Хитойнинг умумий товар айирбошлаш ҳажми 43,8 триллион юанга етди ва саккиз йил кетма-кет дунёда биринчи ўринни эгаллади. Жорий йилнинг январь-июль ойларида импорт ва экспорт ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3,5 фоизга, экспорт ҳажми эса 7,3 фоизга ўсди, бу Хитой ташқи савдосининг мустаҳкам барқарорлиги ва ҳаётийлигини кўрсатди.
“2024 йилда “Бир макон, бир йўл” ташаббуси доирасидаги ҳамкорлар билан савдо ҳажми 22 триллион юанга етди, бу умумий кўрсаткичнинг ярмидан кўпини ташкил этди ва АСЕАН, Лотин Америкаси, Африка ва Марказий Осиё каби ривожланаётган бозорлар билан савдода йиллик ўсиш суръати 10 фоиздан ошди”, - деди Хитой Давлат божхона бошқармаси раҳбари.
Хитой Давлат божхона бошқармаси раҳбари “14-беш йиллик режа” (2021-2025 йиллар) давомида 81 мамлакат ва минтақадан 271 турдаги қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари тасдиқланганини таъкидлади.