Марказий Осиё мамлакатлари ёзги мавсум олдидан суғориш суви таъминоти жадвалларини тасдиқладилар
ASTANА. Кazinform — Ўзбекистон пойтахти Тошкентда Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон сув ва энергетика соҳалари раҳбарлари ўртасида музокаралар якунланди. Учрашувнинг асосий натижаси уч томонлама протокол имзоланиши бўлди.
Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар беришича, ҳужжатда Тоқтағул сув омборидан кейинги икки ой учун сув етказиб беришнинг келишилган ҳажмлари ва режимлари тасдиқланди.
Қозоғистон делегациясига Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов ва Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов бошчилик қилди. Амалий учрашувда Қирғизистон Энергетика вазири Таалайбек Ибраев, Ўзбекистон Энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов ва Ўзбекистон Сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамроев иштирок этди.
— Вегетация даврида жанубий ҳудудларни етарли миқдорда намлик билан таъминлаш кун тартибидаги асосий масала бўлди. Протоколнинг имзоланиши Тоқтағул ГЭСидан сув чиқариш жадвалларига риоя қилинишини кафолатлайди ва мавсум бошида фермерлар учун ноаниқликни бартараф этади. Хабарда айтилишича, бу қозоғистонлик ва ўзбекистонлик фермерларга суғориш ишларининг дастлабки босқичини узлуксиз ва барқарор асосда олиб бориш имконини беради, - дейилади хабарда.
Мамлакатлар қишлоқ хўжалиги мавсуми охиригача барқарор сув таъминотини таъминлаш чораларини кўришга келишиб олдилар. Вазирлик раҳбарларининг кейинги офлайн учрашуви июнь ойининг ўрталарида Бишкекда бўлиб ўтади. Июль, август ва сентябрь ойлари учун сув чиқариш ҳажмлари ва жадвалларини якунлаш ва имзолаш режалаштирилган.
Имзоланган протокол давлатлараро сув ва энергия баланси механизмининг юқори самарадорлигини яна бир бор тасдиқлади.
Мамлакатлар ёзги сув чиқариш ҳажмлари бўйича келишиб олишдан олдин мавсумдан ташқари даврда тизимли қўшма ишларни олиб боришди. 2025 йил сентябридан 2026 йил апрелигача Қозоғистон Қирғизистон энергетика тизимига 1 560 миллион кВт/соатдан ортиқ электр энергиясини қарши етказиб берди.
Бу қадам қўшни давлатга қишда иситиш эҳтиёжлари учун сувдан ортиқча фойдаланишнинг олдини олиш ва бутун макроминтақанинг ҳозирги қишлоқ хўжалиги эҳтиёжлари учун Тоқтағул сув омбори ресурсларини сақлаб қолиш имконини берди.
Эслатиб ўтамиз, МО мамлакатлари иқлим бўйича ўзаро ҳамкорликнинг барқарор моделини шакллантирмоқда.